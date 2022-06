Ballando con le Stelle, Samuel Peron lascia? Parla lui: “Dipende da…”

Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle? A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Nuovo Tv, che aveva parlato della voglia del ballerino di mettersi alla prova con un altro tipo di tv dopo il traguardo dei 40 anni. Nell’ultimo periodo il ballerino si è dato da fare come inviato e opinionista in alcuni programmi Rai e pare che desideri affermarsi come conduttore. In più si è parlato di un certo astio nei confronti di Vito Coppola, l’ultimo arrivato nella famiglia di Milly Carlucci ma subito entrato nelle grazie della presentatrice tanto da oscurare i veterani dello show.

La confessione di Samuel Peron

A Tele Più Samuel Peron ha commentato le indiscrezioni sul suo conto specificando che al momento non c’è nulla di certo e che il suo ritorno a Ballando con le Stelle dipende da molteplici fattori. Il coreografo e insegnante di danza ha spiegato:

“Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”

Dunque il futuro è un’incognita. Nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle Samuel Peron ha affiancato Sabrina Salerno mentre nel 2020 è stato costretto a rinunciare, a causa del Covid-19, ad accompagnare in pista Rosalinda Celentano.

In attesa di saperne di più Samuel Peron è in fibrillazione per una grossa novità nella sua vita privata: sta per diventare padre. La fidanzata del ballerino, l’attrice e modella Tania Bambaci, è incinta. Il bebé, per ora non è chiaro se si tratti di un maschietto o di una femminuccia, dovrebbe nascere tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2023.

Le novità su Ballando con le Stelle 2022

In questo periodo Milly Carlucci è impegnata con Ballando on the road, il format itinerante con il quale cerca nuovi ballerini e allievi. La conduttrice Rai è inoltre alle prese con i provini dei Vip che potrebbero mettersi in gioco con il suo varietà. Fino ad oggi è stata ufficializzata una sola concorrente: Iva Zanicchi.

In pole position ci sarebbero però pure: Paola Barale, Nancy Brilli, Bianca Guaccero, Carol Alt, Jonathan Kashanian, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Mara Venier, Monica Marangoni.