Ballando con le stelle: Rosalinda Celentano non ha il Covid, ultime news

Nelle ultime ore è circolata la notizia che a ‘Ballando con le stelle‘ sarebbe stati accertati due casi di positività al Covid-19. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato il costumista (ed ex partecipante del format condotto da Milly Carlucci) Giovanni Ciacci. Lo stylist è intervenuto nella puntata odierna di ‘Ogni Mattina’, il programma di info-intrattenimento condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. “Hanno trovato due positivi al Covid-19, due ballerini” ha dichiarato il consulente di moda. Poi Ciacci ha aggiunto di aver parlato con Raimondo Todaro, che gli ha riferito che hanno trovato due suoi colleghi positivi. La notizia della positività di due persone a Ballando con le Stelle ha imposto la sospensione delle prove e l’immediata sanificazione degli ambienti. Tra i rumors più insistenti che si sono susseguiti in rete nelle ultime ore, c’è anche quello che identificava i ballerini colpiti dal Covid in Rosalinda Celentano e Samuel Peron.

Rosalinda Celentano è negativa al Covid-19

Stando a quanto riportato dalla testata giornalistica online ‘Leggo’, la figlia di Adriano Celentano è negativa al Coronavirus. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha condiviso nelle scorse ore un tweet sul suo profilo ufficiale nel noto social network Twitter, dove ha rilanciato la notizia della negatività al virus della figlia di Claudia Mori . In tal senso le sue parole: “Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa” – quindi ha aggiunto che sono circolate sulla questione notizie inesatte. La giudice di Ballando con le Stelle ha invece confermato la positività di Samuel Peron, che sembra abbia trascorso un periodo di vacanze in Sardegna. A conclusione del tweet, Selvaggia ha scritto che il ballerino sta bene.

Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna) https://t.co/XbTB0QooZ1 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 25, 2020

Ballando con le Stelle, quando andrà in onda?

Dopo l’accertamento della positività del ballerino, cosa succederà al programma di Milly Carlucci? Nelle more di conoscere il futuro dello show, come da protocollo in questi casi, saranno sottoposti ai controlli del caso tutte le persone che sono entrate in contatto con il ballerino. Al momento però si fa strada anche un altro scenario, cioè quello di un possibile ulteriore slittamento della data d’inizio dello show.