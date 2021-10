Ballando con le stelle: Remigi torna in studio. Una quarantena lampo?

C’è una buona notizia per Memo Remigi, che a quanto pare, sabato 30 ottobre, sarà nuovamente presente fisicamente in studio a Ballando con le stelle. Per il cantante, ospite musicale fisso del salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è dunque ufficialmente finito il periodo di quarantena.

Memo Remigi, come vi avevamo raccontato in tempi non sospetti, è stato obbligato ad isolarsi in quarantena nei giorni scorsi dopo un contatto con una persona positiva al Covid. L’annuncio è stato fatto lunedì 25, in diretta in collegamento proprio alla trasmissione di Rai Uno. In questa occasione Remigi aveva spiegato di essersi trovato costretto ad andare in quarantena, anche se il suo più recente tampone era risultato negativo.

C’è però un mistero, se così vogliamo dire, a riguardo. Già, perché in base alle attuali regole anti contagio, chi entra in quarantena ci deve rimanere per un totale di 7 giorni. Visto che Remigi l’ha dovuta iniziare lunedì, in linea teorica avrebbe dovuto attendere di rientrare in studio a Ballando fino ad almeno lunedì 1 novembre. E invece lo vedremo in presenza già questo sabato. Ma com’è possibile che la sua quarantena sia durata così poco?

La motivazione ce la fornisce l’entourage del cantante, come riportato su TvBlog. Memo Remigi avrebbe avuto un contatto “fugace” e non continuativo con la persona poi risultata positiva. Senza contare che tutti i tamponi fatti da Remigi sono risultati negativi in questi giorni. C’è un però.

Ballando con le stelle ha fra i suoi giudici Selvaggia Lucarelli, che ha creato un vero e proprio caso con Mietta. Come saprete, l’artista è stata costretta a rimanere in isolamento a partire da sabato scorso dopo essere risultata positiva al tampone. Il fatto che non fosse vaccinata ha spinto la Lucarelli a portare avanti una delle sue battaglie da giustiziera. Visto e considerato che, oggettivamente, per Memo Remigi la produzione di Ballando ha fatto un’eccezione rispetto al protocollo, quale sarà a questo punto la reazione della Lucarelli? Anche il musicista 83enne verrà messo al rogo dalla giornalista?