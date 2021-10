Ballando con le Stelle, Memo Remigi in quarantena: scintille con Rosolino

Dopo il caso Covid di Mietta, a Ballando con le Stelle anche Memo Remigi ha dovuto preventivamente mettersi in quarantena. Motivo? No, nulla c’entra il contagio della collega: il maestro, che non è stato presente in studio a Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone, ha spiegato in collegamento di essersi dovuto isolare. Bortone ha aggiunto che la quarantena è scattata in quanto l’artista 83enne è finito in un tracciamento (non quello di Mietta), perché di recente è stato a contatto con una persona poi risultata positiva. L’ultimo suo tampone ha comunque dato esito negativo, ma finché non avrà certezza di aver scampato il contagio dovrà stare lontano dagli studi televisivi.

Oggi è un altro giorno, botta e risposta tra Memo Remigi e Massimiliano Rosolino

Memo, nel salotto di Rai Uno, è stato protagonista di un botta e risposta con Massimiliano Rosolino, ospite presente in studio. La tensione ha cominciato a salire quando l’ex nuotatore ha detto di vedere Remigi “triste”. “Ti vediamo triste, quando vuoi videochiamaci…”, ha dichiarato lo sportivo. “Ha detto triste?”, ha chiesto Remigi, così da avere conferma di quanto udito. “Si, si vede che sei un po’ triste, che sei rinchiuso in una gabbia”, la controreplica di Rosolino, che si è riferito alla quarantena.

Il qui pro quo è proseguito. “Se qualcuno è triste, quello non sono io”, ha sottolineato Remigi con una punta di stizza. “In questi giorni, dico”, il commento del nuotatore. Altra replica piccata di Memo: “Non hai visto bene!”.

Bortone ha provato a cambiare rotta, domandando all’83enne del suo rapporto con gli altri vip di Ballando con le Stelle. “Ho legato con tutti, c’è tanta voglia di divertirsi. Ci sosteniamo, non ci sono gelosie e invidie”, ha spiegato il cantante e paroliere. “Aspetta qualche puntata in più, poi ne riparliamo…”, lo ha incalzato di nuovo Rosolino. Altro botta e risposta: “Senti Rosolino, si vede che tu hai avuto esperienze negative. Mi sta a dire che so triste, mai stato tanto felice in vita mia!”. “Hai l’acqua nelle orecchie”, la chiosa dello sportivo.

A questo punto è intervenuta la padrona di casa, Serena Bortone, che ha provato a mettere ordine dicendo a Remigi che Rosolino, con “triste”, intendeva forse che Memo era un poco corrucciato per via della quarantena. Fatto sta che il paroliere non ha voluto saperne. “Un misunderstanding, come spesso capita sui social”, ha detto la Bortone che ha poi introdotto il caso Mietta.

La cantante ha ammesso nelle scorse ore di non essersi vaccinata. Ha però precisato che tale scelta è riconducibile a dei problemi di salute di cui soffre. Pronta la reazione di Selvaggia Lucarelli che non ha avuto parole tenere nei confronti dell’artista