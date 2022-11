La trasmissione condotta da Milly Carlucci non sta convincendo granché il pubblico da casa: ci sono dei motivi dieto ai deludenti risultati di share e sembra che Rai si stia muovendo per risolvere il problema

Ballando con le stelle 2022 non sta andando benissimo, e i numeri in questo senso parlano piuttosto chiaro. La trasmissione condotta da Milly Carlucci, tornata in onda a partire dallo scorso 8 ottobre, non sta registrando i risultati di share attesi. Quali possono essere, a questo punto, i motivi? E soprattutto: come fare per riuscire a riparare a questa emoraggia di ascolti?

Nelle scorse ore, Dandolo su Dagospia ha cercato di giungere a possibili conclusioni, legando le scelte di Milly Carlucci a livello di ospiti ad una precisa strategia per risollevare un po’ le sorti di questa edizione del programma. Il giornalista, a proposito, parla di una situazione parecchio complicata e di “nervi tesissimi” che avrebbero costretto i vertici Rai ad un netto cambio di rotta.

Nella prossima puntata, a proposito, in studio arriverà Wanda Nara in veste di ballerina per una notte. La soubrette e imprendirice si trova in questi giorni al centro dei gossip dopo la fine del matrimonio con Mauro Icardi e l’inizio di una nuova liaison con un uomo più giovane di lei. Una presenza, quella della Nara, che potrebbe attirare i telespettatori curiosi di sentire parlare del calciatore argentino in trasmissione.

I possibili motivi della crisi di Ballando

Dagospia, con tutti condizionali del caso, ha provato a spiegare le ragioni dietro la débacle. che sono comunque numerose. C’è per esempio stato l’eccessivo spazio dato al caso dell’infortunio di Luisella Costamagna, ma anche la delusione dietro alla scelta di inserire una coppia gay poco interessante come Moreno Porcu e Alex Di Giorgio, ci sono stati inoltre l’occasione mancata di sfruttare la polemica facile sul no vax Enrico Montesano e anche il racconto stucchevole del passato di Ema Stokholma. Persino il caso del “tr…” che Iva Zanicchi ha dedicato a Selvaggia Lucarelli si è risolto in una effimera bolla di sapone.

Ballando con le stelle: il brusco calo di ascolti dell’ultima puntata

Nel corso della prima serata di Rai Uno di sabato scorso, 29 ottobre, soltanto 3.439.000 spettatori hanno seguito lo show condotto da Milly Carlucci, per un deludente 23,80% di share. Numeri ben al di sotto del suo principale concorrente, Tu sì que vales, che aveva vinto per l’ennesima volta sulla trasmissione Rai con un 28,60% di share con 4.190.000 spettatori.

In sette giorni, dunque, Ballando ha registrato un crollo di oltre 300.000 telespettatori, mentre la settimana precedente era più o meno riuscito a tenere testa al programma di Canale 5. Di strada prima della finale, ad ogni modo, ce n’è ancora molta da fare: Milly riuscirà a compiere il miracolo prima della fine?