Ballando con le Stelle, quinto concorrente. Il video conquista i fan: “Seguirò lo show solo per te”

Ballando con le Stelle 2025 scalda i motori. Il talent show di Milly Carlucci – in onda da sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 – svela a ritmo serrato (e a suon di reel su Instagram) i suoi protagonisti. Il primo nome confermato? La signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. A seguire, Andrea Delogu e Rosa Chemical. Poi è stata la volta di Marcella Bella. E ora arriva anche il quinto concorrente ufficiale – che ha fatto divertire i fan con un simpatico siparietto sui social.

Francesca Fialdini concorrente a Ballando con le Stelle

Di chi si tratta? Francesca Fialdini: giornalista, conduttrice tv, radiofonica e ora anche ballerina. A dare la notizia è stata lei stessa, con un video postato su Instagram. Tutù da danza, ballerine ai piedi… e una scopa in mano a fare da sbarra. «Cosa stai facendo, Francesca?» chiede una voce dietro le quinte. «Mi sto allenando», risponde lei. «E quella figura cosa sarebbe?», insiste la voce. «Un plissé», risponde ironica, confondendo volutamente il plié. «Io non so ballare, non distinguo una rumba da una salsa», ammette. Prima prova di danza? Bocciata. Ma l’impegno c’è, e tempo per imparare (sia le mosse che i nomi giusti) non mancherà. Ovviamente è tutto un gioco, un siparietto studiato a tavolino. I fan, intanto, sono già in fibrillazione: nei commenti l’entusiasmo per la sua partecipazione è esploso senza freni.

Il cast di Ballando con le Stelle

E gli altri concorrenti? Ancora nessuna certezza, ma sicuramente ne vedremo delle belle. Tra i papabili spicca Fabio Fognini, fresco di ritiro dal tennis e già ballerino per una notte. Potrebbe calcare la pista anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. In circolazione ci sono anche altri nomi, come Piero Marrazzo e Martina Colombari. La giuria, invece, resta fedele alla tradizione: al timone Carolyn Smith, presidente, affiancata da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

A completare il team ci sono Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Il corpo di ballo conferma i suoi veterani: Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice, Sophia Berto, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Alessandra Tripoli e Carlo Aloia. Novità di quest’anno è l’ingresso ufficiale di Chiquito, vincitore dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle. D’altronde, squadra che vince non si cambia, e la conduttrice non ha alcuna intenzione di abbandonare i suoi fedeli compagni di viaggio. Finora i protagonisti annunciati sono solo cinque, ma l’edizione si preannuncia già esplosiva. Non ci resta che attendere per scoprire chi completerà il cast di Ballando con le Stelle.