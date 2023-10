Ballando con le Stelle, primo infortunio: l’annuncio di Milly Carlucci

A solo una settimana dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, si è verificato il primo infortunio per uno dei concorrenti in gara. Ieri, 27 ottobre, Milly Carlucci si è collegata con Caterina Balivo nel suo programma “La Volta Buona“. La conduttrice ha dato qualche anticipazione sulla seconda puntata dello show e ne ha approfittato per fare un inaspettato annuncio. Milly ha infatti rivelato che Antonio Caprarica ha avuto un incidente durante le prove, facendosi male alla gamba. Come ha riportato ‘Biccy’, ecco quanto dichiarato dalla presentatrice:

Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo. Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere.

Dunque, lo storico inviato da Londra si è infortunato mentre provava con la sua maestra Maria Ermachkova un quick step. Come affermato da Milly, Antonio ha molta voglia di rimanere nel programma, ma bisognerà vedere cosa diranno i medici prima di prendere una decisione definitiva. Tra l’altro, lo scorso sabato, il giornalista è finito al ballottaggio con Rosanna Lambertucci. Difatti, la diretta di questa sera, sabato 28 ottobre, si aprirà proprio con l’annuncio del nome del primo eliminato tra i due concorrenti.

Tuttavia, al momento, la stessa presenza di Capranica rimane un’incognita. Bisognerà attendere la seconda puntata di Ballando con le stelle in onda questa sera, sabato 28 ottobre, per scoprire se il giornalista scenderà in pista per scoprire il suo destino o se sarà costretto a ritirarsi definitivamente. Nel caso Antonio dovesse veramente abbandonare la trasmissione, sarebbe sicuramente una grande perdita. Oltre all’importanza di avere un grande giornalista in gara, c’è da dire che Capranica ha già generato caos nella prima puntata dello show.

Lo scontro tra Antonio Capranica e Teo Mammucari

A fine diretta, precisamente al momento dello spareggio tra la coppia di Caprarica e quella di Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari ha voluto provocare il giornalista. Subito dopo il verdetto, il conduttore ha esclamato con ironia: “Volevo dire una cosa, non me l’aspettavo”. Al che, Antonio si è abbastanza agitato e gli ha risposto: “È simpatico, ma la correttezza non sa cosa voglia dire”. Sarebbe stato dunque interessante continuare a vedere la rivalità tra i due concorrenti nel corso delle puntate. A questo punto, non resta che aspettare le prossime ore per capire cosa succederà.