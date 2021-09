Ballando con le stelle: prime scintille tra Sabrina Salerno e la Gascoigne

Ballando con le…scintille! Ma di già? Nemmeno è iniziata la trasmissione di Milly Carlucci, in partenza in prima serata il prossimo 16 ottobre su Rai Uno e fra le concorrenti già partono le prime frecciatine social. Ad aprire le danze (è il caso di dirlo) è Sabrina Salerno. La cantante e soubrette, diventata celebre negli anni ’80 per hit come Boys, Boys, Boys, ha deciso di lanciare un velato messaggio social a Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore e naufrago dell’Isola Paul. Proviamo a fare un po’ di ordine, dunque, riguardo a quello che è successo qualche ora fa.

In compagnia dell’amico Luca Giudice, impegnata in una rilassante passeggiata domenicale sul Lungotevere, Sabrina Salerno ha dedicato qualche Stories alla collega Mietta, taggandola. L’artista tarantina sarà con lei nel cast di Ballando con le stelle 2021, al fianco anche di un’altra concorrente che però la Salerno non ha voluto citare.

Nel suo racconto social, Sabrina Salerno spiega a Mietta di avere incrociato una delle sue future colleghe, mentre correva come una forsennata con il telefono in mano, per documentare il tutto via Stories. A quanto sembra, insomma, questa persona misteriosa non si sarebbe filata più di canto l’artista, che ha poi proseguito il suo giro senza quindi riuscire a scambiarci nemmeno una parola. “Lei non mi ha neanche vista, perché correva e si faceva Stories” ha detto la Salerno, che poi ha aggiunto “Quella sì che ci darà filo da torcere, altroché, chi se ne frega, l’importante è divertirsi“.

Il bello è per l’appunto il fatto che non ci è voluto molto prima di scoprire a chi si stesse riferendo l’artista e performer. Nelle stesse ore, infatti, proprio la bellissima Bianca ha caricato sul suo profilo le immagini di lei che si allenava, a pochi metri dal Tevere.

Sabrina Salerno è in questi giorni impegnata nelle prove con Samuel Peron, suo maestro e compagno di ballo a questa nuova edizione della trasmissione. Almeno per il momento, invece, non sappiamo da chi sarà affiancata la Gascoigne, che non ha ancora commentato le Stories della collega a lei rivolte.