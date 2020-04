Ballando con le Stelle presto in onda, Milly Carlucci: “No rinvio in autunno”

Milly Carlucci e il Coronavirus: quando va in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci è pronta a scendere in pista. In una lunga intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 aprile, la conduttrice ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Che doveva partire lo scorso 28 marzo ma che è stato rimandata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto tutti i palinsesti televisivi. Nelle ultime settimane si è parlato di un rinvio all’autunno, quando inizierà la prossima stagione televisiva, ma la Carlucci non è del tutto d’accordo. E con la famosa Fase 2 – che il premier Conte non ha ancora attuato – potrebbe tornare su Rai Uno il varietà di Milly.

Le ultime dichiarazioni di Milly Carlucci su Ballando con le Stelle

“Quando va in onda Ballando con le Stelle? Ne stiamo parlando con il direttore di Rai 1 Coletta, per ora non posso comunicare una data certa. La nostra intenzione è tornare in questa stagione, non rimandare all’autunno. Dopo tanti giorni di isolamento non si può vivere solo nella cronaca dell’emergenza. Nella prima fase la televisione è stata fondamentale per far capire agli italiani la portata del dramma che stiamo vivendo. Ora però un programma d’intrattenimento può riportare il sorriso nelle nostre case. Ah, quanto mi mancano le polemiche futili di Ballando, le liti con la giuria, gli zero di Mariotto…”, ha spiegato Milly Carlucci. “Non ci sarà il pubblico e studieremo coreografie che permettono di mantenere la distanza sociale”, ha aggiunto.

Il cast di Ballando con le Stelle continua ad allenarsi

In attesa di scegliere una data di partenza – lo show potrebbe ripartire tranquillamente a maggio e andare in onda anche a giugno – i concorrenti di Ballando con le Stelle continuano ad allenarsi. “Si allenano con i loro maestri da casa via Skype. Quando la Rai ci darà il via, dobbiamo essere pronti”, ha puntualizzato Milly Carlucci. Dopo l’addio di Samanta Togni nel cast di professionisti è entrata la ballerina svedese Tove Villfor. Tra i concorrenti ci sono invece: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli.