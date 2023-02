Sui profili social ufficiali di Ballando con le Stelle, nelle scorse ore, è apparso un video che ha scatenato proteste, critiche e qualche pronostico degli utenti affezionati al popolare programma del sabato sera di Rai Uno che ha visto la sua ultima stagione, conclusasi con la vittoria di Luisella Costamagna, essere travolta dalle polemiche. Mai come quest’anno ci sono stati attacchi pesanti e personali tra giurati (e pure tra giurati e concorrenti). A un certo punto c’è stato una sorta di ‘Selvaggia Lucarelli contro tutti’. E proprio la giornalista è stata la protagonista del filmato che il programma ha diffuso poco fa in rete.

“Ci sono cose che non si chiedono, ma una cosa possiamo dirla: è stata una stagione di Ballando Con Le Stelle sorprendente!”. Questa la didascalia a corredo del video postato da Ballando su Instagram. Video in cui è stato rilanciato un commento della Lucarelli sulla stagione incendiaria del talent show: “Che stagione è stata? Un inverno lungo, piovoso, con un tempo variabile e volubile. Un inverno rigido, un inverno”. Insomma, è stato diffuso nuovamente il filmato in cui la giurata, con ironia e pure una punta di sarcasmo, ha ribadito che l’ultima edizione di Ballando è stata segnata, metaforicamente parlando, da momenti bui e freddi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

La decisione di pubblicare un simile contenuto ha scatenato i telespettatori della trasmissione, che hanno fatto piovere sotto al post commenti di protesta e di critica. Eccone alcuni a caldo: “Si, sorprendentemente schifosa!”, ha tuonato una utente, in merito alla stagione terminata poche settimane fa. “Sorprendentemente trash! Selvaggia l’unica a dire la verità perciò è stata maltrattata”, un’altra bordata scritta da un altro affezionato allo show. E ancora: “Ma quale sorprendente, è stata letteralmente PENOSA. Fatevene una ragione, delusione pura. E noi paghiamo per vedere persone che litigano, offendono e mancano di rispetto ai concorrenti”. “Ho letto più critiche che consensi, compresa me. Uno schifo, vergognoso, da non guardare più”. Altri utenti hanno commentato in modo altrettanto duro.

Tantissimi anche coloro che si sono espressi strettamente su Selvaggia Lucarelli che, come al solito, ha diviso. C’è chi la vorrebbe fuori dalla trasmissione (“Selvaggina, stai a casa”; “Un buon inizio per la prossima stagione sarebbe cambiare la giuria, a partire da lei“, etc etc.). E chi invece è convinto che, se dovesse andarsene via, il programma di Milly Carlucci perderebbe una pedina fondamentale (“Se vai via perdono share! Rimani!”; “Sei bravissima Selvaggia, io trovo che sei l’unica che dice la verità e fa il suo dovere”, etc etc.).

C’è poi stato chi ha trovato fuori luogo, da parte di Ballando con le Stelle, pubblicare un video con Selvaggia Lucarelli. Cioè colei che è stata bersagliata su tutti i fronti nel corso della messa in onda dello show. Infine diversi coloro che hanno ipotizzato che una simile mossa del programma altro non sia che un indizio del fatto che anche il prossimo anno la giornalista tornerà a sedersi dietro il bancone dei giurati. Sul tema, di recente, si è espressa la diretta interessata, lasciando intendere che potrebbe dire addio alla trasmissione dopo ciò che si è verificato nella stagione 2022.