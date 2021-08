Ballando con le Stelle, parla Mariotto: cosa pensa dell’addio di Todaro

In questa estate infuocata è scoppiato un botta e risposta a distanza tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci. Il ballerino ha annunciato sui social l’addio a Ballando con le Stelle e la conduttrice si è detta delusa dalle modalità scelte per comunicare la decisione. Milly sperava che ne avrebbero prima discusso di presenza e non solo al telefono e, inoltre, si è detta convinta che fosse già in contatto con un’altra produzione. Non soltanto ha espresso la sua contrarietà, ma anche l’augurio che la carriera del suo ex ballerino continui in modo brillante. Come è noto, infatti, Todaro sarà professore di ballo ad Amici di Maria De Filippi da settembre 2021. Intervistato dal settimanale NuovoTV, Guillermo Mariotto ha detto la sua sull’addio di Raimondo Todaro a Ballando:

“Sono ballerini, banno e vengono, è normale che Raimondo vada a fare nuove esperienze. Non vedo drammi, è andata via anche la Titova, poi la Togni. Questo è nella natura delle cose”

A ottobre Mariotto sarà ancora tra i giurati di Ballando con le Stelle, per la sedicesima edizione consecutiva. Le voci che parlavano di una sua sostituzione risono rivelate infondate. Solo chiacchiere, insomma, sul suo conto si è detto di tutto e di più. Guillermo non vede l’ora di tornare perchè, per lui, Ballando è l’unico vero baluardo spensieratezza. Le voci sul suo addio forse sono nate dal fatto che Milly Carlucci, per non sovraesporlo in televisione, ha pensato di sospendere la sua partecipazione a Il Cantante Mascherato. Proprio da lì è scoppiato il putiferio, ma in realtà ha fatto sapere che è stata una decisione di comune accordo perchè fa parte di Ballando dalla prima edizione.

Tra tutti i gli insegnanti di Ballando, Mariotto preferisce di gran lunga Simone Di Pasquale e Samuel Peron. La verità, però, è che si trova bene con tutti, con il tempo hanno compreso il suo modo di fare ironia, importante per il talent di ballo, e hanno imparato a giocare con lui. Stesso discorso con i colleghi della giuria.

Guillermo Mariotto sulle accuse di Giovanni Ciacci: “Se rispondo perdo tempo”

Sono state diverse le accuse di Giovanni Ciacci a Guillermo Mariotto. Di recente l’ex volto di Ogni Mattina ha dichiarato che era meglio cambiare tutta la giuria di Ballando con le Stelle e tenere solo Carolyn Smith. Parole forti che però non hanno provocato alcuna reazione di Mariotto. Il giudice ha definito una perdita di tempo rispondere a queste affermazioni.