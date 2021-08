Ballando con le stelle, Milly pesca dal Cantante Mascherato: il nome

Il cast di Ballando con le stelle 2021 è in via di definizione, la squadra di Milly Carlucci sta cercando i concorrenti giusti per una nuova sfida con Tu sì que vales. Battere la corazzata del sabato sera di Canale 5 non è facile, tanto più adesso che con Giulia Stabile di Amici riusciranno a conquistare anche il pubblico dei giovanissimi. Ma Milly ha il suo pubblico, i suoi spettatori più affezionati che non la abbandonano mai. Per riuscire a strappare qualche altro spettatore a Maria De Filippi toccherà anche mettere insieme un cast di concorrenti in grado di incuriosire e intrattenere.

La giuria è stata interamente confermata, oggi Tv Blog ha svelato il nome di una possibile concorrente. La Carlucci e Rai hanno messo a punto un nuovo contratto che prevede non solo una nuova edizione di Ballando con le stelle ma anche del Cantante Mascherato. I due programmi sono più che mai legati fra loro adesso che potrebbero iniziare anche gli scambi di concorrenti. Proprio così, una delle possibili concorrenti dell’edizione 2021 potrebbe arrivare direttamente dal Cantante Mascherato. Evidentemente Milly si è accorta che la cantante in questione non è dotata solo di una bella ugola, anzi bellissima, ma se la cava anche con il ballo.

Di chi si tratta? Pare che potrebbe arrivare Mietta a Ballando con le stelle 2021. Nell’altro programma della Carlucci si nascondeva sotto la maschera della Farfalla, riuscendo a non farsi scoprire fino alla finale. Sui social aveva parlato di una esperienza super, facile immaginare quindi che si sia trovata bene con lo staff della Carlucci. Perché non ripetere l’esperienza, allora, scendendo in pista nel sabato sera di Rai Uno?

Mietta non è di certo nuova ad avventure come queste, ha partecipato di recente anche a Tale e Quale Show e All Together Now. Negli anni ha preso parte anche a Music Farm e non ha rinunciato ad esperienze come attrice, quando ha recitato nella Piovra 8. In tutto ciò non ha mai rinunciato al Festival di Sanremo: è salita sul palco dell’Ariston ben otto volte. Non resta che attendere smentite o conferme in merito alla possibilità di vederla concorrente a Ballando con le stelle 2021.