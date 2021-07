Ballando con le stelle 2021 giuria, chi ci sarà: Milly svela le conferme

La giuria di Ballando con le stelle 2021 è stata confermata. Ci sono state nelle scorse settimane delle voci di corridoio che volevano fuori uno dei volti della giuria, ormai storica del programma, ma così non sarà. In particolare ci sono stati dei rumors che volevano Mariotto fuori da Ballando con le stelle, ma in pochi hanno creduto a questa possibilità. Sebbene abbia dei modi a volte un po’ rudi, proprio Mariotto è in grado di dare quel pepe necessario al programma per catturare l’attenzione anche di quella parte di pubblico che non si appassiona ai passi di danza. Come lui anche Selvaggia Lucarelli, necessaria anche per gli scontri con i concorrenti dato che è conosciuta e nota per non avere peli sulla lingua.

Naturalmente con i caratteri di Mariotto e Lucarelli non si può piacere a tutti, così coloro che li vorrebbero fuori hanno tentato, magari, di ipotizzare la loro uscita di scena. Milly Carlucci non ha intenzione di rinunciare a nessuno dei suoi giudici di Ballando con le stelle, consapevole di aver trovato la giusta formula. E lo ha confermato anche con un video su Instagram. La conduttrice nello stesso chiacchiera seduta al tavolino di un bar a Napoli, insieme al proprietario dello stesso. Quindi ha raccontato che il signor Federico, per l’appunto il proprietario, le ha domandato se avesse confermato la giuria per la prossima edizione.

La Carlucci ha confermato, ci saranno tutti: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, la presidentessa, torneranno anche in autunno con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Con questo video simpatico e ironico, la conduttrice ha fatto sapere che nel cast della prossima edizione non mancherà neanche Mariotto. In attesa delle conferme e delle smentite sui concorrenti, il signor Federico in rappresentanza del pubblico ha passato in rassegna i giudici di Ballando.

L’ospite del video di Milly Carlucci ha spiegato che il centro del programma è proprio la giuria, oltre al ballo e alle coppie. I giudici sono il bello dello show perché variegati: alcuni si concentrano sul ballo, altri sul comportamento e a volte invece si criticano a vicenda. “Io non cambierei nulla, nemmeno Mariotto”, ha detto il telespettatore. Secondo lui è tanto bello vedere le esibizioni quanto i voti dei giudici a Ballando con le stelle.