Ballando con le Stelle, Ornella Muti contro Barbara D’Urso sulla gelosia: “Simona Ventura ha detto il vero”

Milly Carlucci, da vecchia volpe televisiva qual è, sta cercando di mettere pepe alle dinamiche di Ballando con le Stelle, che ha aperto i battenti lo scorso sabato. Uno degli episodi più dibattuti della prima puntata è stato l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. La performance non è particolarmente piaciuta alla giurata Barbara D’Urso, che nella precedente edizione del talent show ha fatto coppia in pista proprio con La Rocca. Simona Ventura, che è una delle custodi del tesoretto della stagione in corso, ha lanciato una stoccata all’ex conduttrice di Pomeriggio 5. “Non è che sei gelosetta?”, ha sibilato ‘Super Simo’. D’Urso si è subito messa sulla difensiva, smentendo che il suo giudizio sia dipeso dai suoi pregressi con il maestro. Intervistati a Ballando segreto da Milly Carlucci, Muti e La Rocca si sono espressi sulla questione ed entrambi hanno dato ragione a Ventura.

Ballando con le Stelle, Ornella Muti e Pasquale La Rocca: “Normale che sia un po’ gelosa Barbara D’Urso”

Carlucci ha incontrato Ornella e Pasquale chiedendo subito loro un commento sul “gelosetta” scandito da Ventura nei confronti di D’Urso. Il ballerino professionista, con una certa sicurezza, ha risposto di non essersi troppo stupito da quanto avvenuto: “Gelosetta? Inevitabile che accadesse. Molto prevedibile, me lo aspettavo”. Della stessa opinione l’attrice: “Quello che ha detto Simona è vero. Si instaura un rapporto simbiotico. Sei dentro le sue braccia, nel suo sudore, nel suo calore, nella sua pelle. Sono molto fortunata perché tutto quello che ha lui, a me dà una grande emozione”.

‼️A #BallandoSegreto, Milly e il ballerino La Rocca continuano a rimarcare la presenza di un sentimento di gelosia da parte di Barbara d’Urso. #BallandoConLeStelle https://t.co/6r2qUfllpv — TVKnight (@thetvknight) October 7, 2026

Muti ha proseguito, ribadendo che a suo avviso è normale che una persona nella stessa condizione di D’Urso, ossia che vede il maestro che l’ha accompagnata per mesi in pista nelle braccia di un’altra donna, possa in qualche modo essere un po’ gelosa. “Capisco che se all’improvviso vedi la stessa cosa con un’altra donna deve essere…’me l’han portato via’”, ha dichiarato la star. Dunque Ornella e La Rocca danno per scontato che D’Urso sia “gelosetta”. Pasquale ha anche aggiunto che sperava che la giurata si esprimesse sull’impegno che lui e l’attrice hanno messo nella prima esibizione: “Mi sarebbe anche piaciuto un commento sullo sforzo che abbiamo messo in quella coreografia e invece non c’è stato”.

Infine La Rocca e Muti hanno dichiarato di avere un gran feeling in pista e di essere molto affiatati. Ora non resta che attendere la seconda puntata di Ballando con le Stelle e vedere in che modo D’Urso si comporterà quando dovrà valutare la performance del suo ex maestro insieme a Ornella. Molto probabilmente la questione della “gelosia” riaffiorerà in studio. D’altra parte Ballando è sì danza, ma anche gossip.