Ballando con le Stelle o GF? ‘Meglio Peppa Pig’: scontro tra titani

Quello di stasera, sabato 23 novembre 2024, è un programma tv davvero ricchissimo. Le prime serate di Rai 1 e di Canale 5 sono pronte a scontrarsi a suon di share; da una parte lo show di Milly Carlucci, dall’altra il reality di Alfonso Signorini. Un doppio appuntamento interessante, due prime serate in oggettivo contrasto e un pubblico diviso a metà…o forse no.

Ballando con le Stelle andrà in onda alle 20:35 in Rai, mentre il Grande Fratello partirà un’ora dopo, alle 21:35 circa, su Mediaset. Due colossi uno contro l’altro, due format agli antipodi e un pubblico pronto a schierarsi o con uno, o con l’altro: chi avrà la meglio? Qualcuno ha già la risposta, ma il duello è ufficialmente partito, un po’ come le polemiche.

Signorini raddoppia, ma Milly è più potente: sul web qualcuno preferisce Peppa Pig

Quanto può essere rischioso avere due prime serate così ricche? È vero, il Grande Fratello quest’anno sta perdendo ascolti puntata dopo puntata: colpa dei teatrini trash, dei ripescaggi di Temptation Island e dei fake avvertimenti dai vertici poi sfumati ne nulla solo per fare un po’ di share in più. Il pubblico si è stancato delle dinamiche portate avanti dal reality show e la nostalgia nei confronti delle vecchie edizioni è sempre più palese: “Ridateci il GF di Zorzi“, scrivono continuamente su X.

La sfida con Ballando con le Stelle è quindi apertissima, ma pare già essere già persa in partenza: il dance show di Milly Carlucci è una certezza e continua a esserlo sempre, a prescindere dalle polemiche tra concorrenti e giudici e battibecchi social tra i diretti interessati. Anzi, forse è proprio questo che tiene alta l’attenzione, oltre al fatto che sul palco si possono vedere l’arte, il divertimento, la leggerezza e la voglia di coinvolgere; elementi completamente dimenticati nella Casa sita fuori Cinecittà.

Nonostante le anticipazioni, che comunque fanno brodo da tutte le parti, il Grande Fratello ci riprova e si inserisce al posto di Tu si que vales, e facendo doppietta di prenotazioni. Tuttavia, alcuni utenti già hanno annunciato che daranno forfait a Signorini:

Stasera, piuttosto, mi faccio la maratona di Peppa Pig in tv, ma il #grandefratello non lo seguo! https://t.co/PxwaDVtoJc — Tití (@Titi1lov) November 23, 2024

Un inizio non troppo roseo per il reality, che sembra già avere una larga fetta di pubblico “contro”. Molto meglio per Ballando con le Stelle, che stasera vedrà la salita sul palco di qualche nuovo “ballerino per una sera” e darà qualche spiegazione anche sull’infortunio di Anastasia Kuzmina. C’è già voglia di accendere la televisione, quindi forse il game tra i due programmi (e le due reti) è già scritto.

Chi vincerà tra GF e Ballando: si può davvero fare un confronto?

Forse non ha così senso fare un confronto tra i due programmi, ma trattandosi di due prime serate (per altro di sabato sera), il confronto sorge spontaneo. Anche il pubblico potrebbe non essere lo stesso; chi segue il GF magari non segue Ballando e viceversa, ma come spesso accade in televisione, tutto è imprevedibile e tutto è possibile. Il reality di Signorini è attualmente nel calderone delle critiche per il modus operandi portato avanti (trash mascherato in dinamiche), ma qualcuno continua a guardarlo perché la voglia di osservare (e di polemizzare) spesso supera la contestazione. Certamente il dance show di Carlucci intrattiene di più ed è lui, da tempo, il re del sabato sera.

E se vincerà davvero Peppa Pig? Ironia a parte, non ci resta che attendere e scoprire domani chi avrà avuto davvero la meglio: le scommesse sono aperte.