Ballando con le Stelle: “Morgan si è stancato, Milly Carlucci trema”

Indiscrezione bomba su Ballando con le Stelle. Roberto Alessi su Novella 2000 ha spifferato un pettegolezzo che metterà sicuramente in allarme i numerosi fan del programma di Rai Uno. Pare che Morgan – uno dei protagonisti più amati e seguiti dell’edizione in corso – sia già stufo di sala prove e cha cha cha. Sembra che il cantante sia a un passo dall’addio, con grande preoccupazione di Milly Carlucci, che ha fatto di tutto per avere il musicista nel cast di quest’anno.

“Pare che Morgan si sia già rotto”, ha fatto sapere il giornalista di cronaca rosa e spettacolo. “All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”, ha aggiunto Roberto Alessi. Verità o le solite malelingue? Al momento tutto tace dai profili social di Morgan – vero nome Marco Castoldi – e della sua insegnante Alessandra Tripoli.

Nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle più di qualcuno ha però notato una certa stanchezza da parte di Morgan. I giurati, Carolyn Smith in primis, hanno fatto notare all’artista che non sta facendo molti progressi nonostante il buon potenziale. Morgan è indubbiamente uno dei concorrenti più bravi di questa edizione ma l’ultima performance non ha lasciato il segno come le precedenti. Il 48enne è pronto a lasciare lo show di Rai Uno?

Il commento di Asia Argento

Intanto sono arrivate le parole di Asia Argento sulla partecipazione di Morgan a Ballando con le Stelle. L’attrice e regista ha definito l’ex marito, dal quale ha avuto la figlia Anna Lou, un ballerino strepitoso, molto più di lei che ha partecipato alla trasmissione nel 2016.

L’erede di Dario Argento ha ammesso che sta seguendo con interesse il percorso di Morgan alla corte di Milly Carlucci. I due – dopo i problemi e le incomprensioni del passato – hanno oggi un buon rapporto e ogni tanto si scambiano dei messaggi. Asia e Marco hanno dunque trovato un equilibrio civile.

Lo stesso non si può dire per Morgan e Jessica Mazzoli. L’ex giurato e l’ex concorrente di X Factor, genitori della piccola Lara, continuano a stuzzicarsi via social e a mezzo stampa. Più volte Jessica ha definito l’ex compagno un padre assente.