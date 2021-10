Ballando con le Stelle: Milly chiude il caso Mietta, la reazione di Selvaggia

Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, quella in onda sabato 30 ottobre 2021, Milly Carlucci ha deciso di spegnere la polemica nata attorno alla positività al Covid di Mietta. Quest’ultima ha contratto il virus nei giorni scorsi e secondo qualcuno non sarebbe vaccinata. Un’indiscrezione che la cantante non ha mai voluto confermare direttamente, mantenendo la privacy sulle sue condizioni di salute.

Milly Carlucci ha spiegato in diretta che a Ballando con le Stelle, come in qualsiasi altro posto di lavoro in Italia, non si accede senza regolare Green Pass. La certificazione verde, com’è noto, si può ottenere con il vaccino o con regolare tampone. “A nessuno di noi è dato indagare se una persona è vaccinata o meno, seguiamo la regola nazionale“, ha sottolineato Milly.

La Carlucci ha poi aggiunto: “Considerato quello che abbiamo passato lo scorso anno la domanda di Selvaggia è stata legittima. Così come è stata legittima la risposta di Mietta. Noi non indaghiamo”. Dopo il discorso della bionda presentatrice sono arrivate le parole di Mietta, che ha ribadito di stare bene, di non vedere l’ora di tornare in pista e di chiudere questa polemica con “peace and love”.

Ovviamente Selvaggia Lucarelli non è rimasta in silenzio:

“Se Mietta è davvero l’unica qui non vaccinata e solo lei ha contratto il Covid-19 questo è il più grande spot alla vaccinazione che possiamo fare. Vuol dire che i vaccini funzionano”

L’insegnante di Mietta, Maykel Fonts, non ha infatti contratto il Coronavirus nonostante la vicinanza all’artista. Il ballerino cubano non ha avuto problemi a dire di aver fatto il vaccino contro il maledetto virus.

Mietta resta in gara a Ballando con le Stelle

Nonostante l’assenza in queste puntate Mietta resta regolarmente in gara a Ballando con le Stelle. A rappresentare la coppia ci penserà Maykel Fonts, risultato negativo a due tamponi rapidi e a uno molecolare. La scelta di Milly Carlucci ha diviso il pubblico: c’è chi aspetta il ritorno dell’interprete e chi invece la ritiene del tutto ingiusta e a svantaggio di altri concorrenti.