Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa la ‘spesa’ da Maria De Filippi: ingaggiato l’ex Amici Leonardo Lini

Ballando con le Stelle sta scaldando i motori in vista della prossima stagione, che avrà inizio sabato 3 ottobre in prime time su Rai 1. Parte del cast è già stata ufficializzata. Scenderanno in pista Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Nei prossimi giorni, attraverso i social, Milly Carlucci renderà noto il resto dei vip in gara. Grande fermento anche sul versante dei maestri che accompagneranno il percorso dei famosi. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha scritto che ci sarà una new entry: tra i danzatori professionisti sarebbe stato arruolato un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, vale a dire Leonardo Lini, che, tra l’altro, è il fratello di Giada, una delle maestre di Ballando.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola un ex pupillo di Maria De Filippi: in pista arriva Leonardo Lini

Parpiglia ha riferito che Leonardo Lini, 28 anni e originario di Bassano del Grappa, potrebbe fare coppia con Anna Safroncik. Milly Carlucci avrebbe quindi fatto ‘acquisti’ tra gli ex pupilli della rivale Maria De Filippi. Il ballerino infatti è stato uno degli allievi di Amici nel 2022, dove è arrivato alla fase serale come latinista, sotto l’ala protettrice della temuta prof Alessandra Celentano. Dopo l’esperienza nel talent di Canale 5, ha continuato a danzare, facendo gare e dedicandosi all’insegnamento. Ha anche maturato un’importante esperienza televisiva, entrando a far parte del cast di Ballando con le Stelle Irlanda, vincendo.

L’ingaggio di Lini porta inoltre una nuova dinamica a Ballando, ossia la sfida in famiglia con la sorella Giada, che è una maestra del talent da cinque anni. Ha fatto coppia in pista con Gabriel Garko, Giovanni Terzi, Alan Friedman e Fabio Fognini.

L’indiscrezione sull’addio di Pasquale La Rocca

Parpiglia ha infine parlato di Pasquale La Rocca, che lo scorso anno è stato il ‘cavaliere’ di Barbara D’Urso. Secondo le informazioni in possesso del giornalista, il danzatore potrebbe dire addio a Ballando con le Stelle. Non si esclude che possa dedicarsi ad altri progetti professionali. Ci sarà invece senza dubbio Nikita Perotti, che lo scorso anno è salito sul gradino più alto del podio con Andrea Delogu.