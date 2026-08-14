Noemi Bocchi ufficializzata a Ballando con le Stelle, Totti la stronca: “Ma lascia perdere”

Noemi Bocchi è la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Nella mattinata di venerdì 14 agosto, sul profilo Instagram del programma condotto da Milly Carlucci, è stato pubblicato un filmato in cui si vede la donna fare dei passi di danza in casa. Fuori campo si sente la voce del compagno, Francesco Totti, che la prende affettuosamente per i fondelli. Dunque, le indiscrezioni dei giorni scorsi si sono rivelate fondate: la 37enne scenderà in pista e per la prima volta si cimenterà in un’importante esperienza televisiva.

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Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi concorrente: i commenti di Francesco Totti

Nel filmato si vede Noemi davanti alla tv, mentre sullo schermo viene trasmessa un’esibizione di Michael Jackson. “Ma che stai a fa’ amore?”, scandisce Totti fuori campo nel vedere la compagna che cerca di imitare nel ballo il compianto divo americano. “Sembro lui?”, chiede la 37enne. “Uguale proprio”, l’ironia dell’ex calciatore. “Amore, ma mi ha chiamato Milly!”, risponde la compagna. “Ma stai scherzando?”, la reazione di Totti. “Devo andare a Ballando con le Stelle”, sottolinea Bocchi. La chiosa finale di Francesco è tutta da ridere: “Ma lascia perdere, amo!”

Sulla carta Milly Carlucci ha fatto un colpaccio con l’arruolamento della 37enne. Attorno a lei c’è molta attenzione mediatica. Come è noto, è la donna con la quale Totti si è legato quando il suo matrimonio con Ilary Blasi non era definitivamente naufragato. Da quando ha fatto capolino nella cronaca rosa del Bel Paese, Bocchi non ha mai rilasciato interviste e non ha mai concesso ospitate in tv, nonostante abbia ricevuto molte richieste.

Il nodo sulla giuria

A partire dal 3 ottobre si metterà in gioco a Ballando con le Stelle, dove senza dubbio verrà anche pungolata sulla sua vita privata. Noemi va ad aggiungersi agli altri tre concorrenti già ufficializzati, vale a dire l’influencer Aurora Ramazzotti, il cantautore Eugenio Finardi e l’ex calciatore Alessandro Matri.

Nei prossimi giorni verrà annunciato il resto del cast. C’è anche tanta attesa sulla nuova giuria. Non saranno più presenti Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La prima dovrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso, mentre il posto di Canino dovrebbe essere preso da Alberto Matano, che lascerebbe quindi il ruolo di custode del tesoretto.