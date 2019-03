Ballando con le stelle, l’avvertimento di Milly Carlucci ai vip: “Sappiatelo!”

Ballando con le stelle: l’avvertimento di Milly Carlucci ai vip dell’edizione 2019

Sabato 30 marzo partirà finalmente la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, il fortunato dance show di Raiuno condotto come sempre dall’insostituibile Milly Carlucci. Il cast è stato svelato ufficialmente dalla conduttrice durante quello che è stato definito come il Ballando Day e tutto sembra pronto per il grande debutto. Eterogeneo più che mai, il gruppo di vip della nuova edizione ha già iniziato a far discutere. Le partecipazioni più controverse sembrano essere quelle dei politici Nunzia De Girolamo e Antonio Razzi, quella di Elisa Isoardi, notoriamente ex fiamma di Matteo Salvini, e ovviamente quella di Suor Cristina. Forse proprio per il calibro di questi nomi e per una questione di correttezza nei confronti dei concorrenti, Milly ha fatto una comunicazione che ha tutto il sapore di un avvertimento.

Milly Carlucci avverte i nuovi protagonisti di Ballando con le stelle: “Sappiatelo!”

Milly Carlucci ha indetto una riunione con i concorrenti di Ballando con le stelle 2019 per avvisarli che tutto quello che dicono in trasmissione o nella sala delle stelle sarà ascoltabile da tutti. La sua è una comunicazione ufficiale e alquanto importante per non incorrere in problemi futuri. Ecco cosa ha detto a tutto il cast, pubblicando poi il filmato del discorso sul suo profilo Instagram ufficiale: “I materiali che noi facciamo qua sono tutte cose che guardiamo noi, gestiamo noi, etc etc…! Sappiate che la trasmissione, la sala delle stelle, con il microfono che voi portate, è invece aperto in bassa frequenta nei confronti del mondo intero”. Un messaggio dal tono imperativo quello della capitana Milly Carlucci che sembra voler mettere in guardia soprattutto i personaggi più in vista e seguiti dal gossip nostrano. Ma l’avvertimento vale sicuramente per tutti, anche per i meno noti al pubblico nazionale come il “vichingo” e tenente della marina norvegese Lasse Matberg. (continua dopo il video)

Il cast completo e gli accoppiamenti di Ballando con le stelle

Intanto sono stati resi noti, oltre ai personaggi del cast, anche quelli che dovrebbero essere gli accoppiamenti. Secondo quanto riportato da Blogo dovrebbero essere i seguenti: i gemelli Sampaio con Lucrezia Lando, Angelo Russo con Anastasia Kuzmina, Enrico Lo Verso con Samanta Togni, Marco Leonardi con Mia Gabusi (new entry), Antonio Razzi con Ornella Boccafoschi, Ettore Bassi con Alessandra Tripoli, Pablo Daniel Osvaldo con Veera Kinnunen e Lasse Matberg con Sara Di Vaira,. E ancora Milena Vukotic con Simone Di Pasquale, Suor Cristina con Stefano Oradei, Manuela Arcuri con Luca Favilla, Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro e Marzia Roncacci con Samuel Peron.