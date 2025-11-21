Ballando con le Stelle, Magnini si fa male: “Prove molto difficili”

Continuano gli infortuni a Ballando con le Stelle 2025. Questa volta a raccontare una svolta negativa è stato Filippo Magnini, il quale partecipa al talent show di Milly Carlucci con la maestra Alessandra Tripoli. Parlando con i fan su Instagram, l’ex nuotatore ha svelato di avere ora un problema al collo. Pare che non si tratti nulla di grave. Infatti, lui stesso non appare demoralizzato dalla cosa. Bisognerà capire cosa accadrà nelle prossime ore e se la situazione peggiorerà.

Di sicuro non è un problema così serio come quello riscontrato da Francesca Fialdini, la quale è stata costretta a fermare il suo percorso nel programma di Rai 1. Tornando a Magnini, nella serata di ieri, intorno alle 23, ha raccontato di aver appena finito le prove. Ebbene una presa molto particolare gli ha causato un brutto dolore al collo. L’ex nuotatore è apparso davvero molto stanco mentre spiegava: “Ho il collo mezzo bloccato”.

“Se va tutto bene, la vedrete sabato”, ha continuato Filippo, riferendosi a questa difficile presa. Infatti, si tratta di un movimento, che non è rischioso, ma se fatto male può creare dei seri problemi al collo. Detto ciò, Magnini ha poi precisato che per ora le prove sono “molto difficili”. Da questo momento, hanno solo due giorni per provare a migliorare fino alla puntata di domani sera. Dunque, il concorrente è speranzoso di prendere parte alla gara del 23 novembre 2025 senza problemi, nonostante questo fastidioso dolore al collo.

Proprio Magnini è stato al centro delle ultime tensioni nate nello studio di Rai 1. Mentre Milly Carlucci ha, in questi giorni, replicato dopo le forti dichiarazioni sul cachet di Barbara d’Urso fatte da Selvaggia Lucarelli, l’ex nuotatore si ritrova ad affrontare una giuria abbastanza affiatata. Il marito di Giorgia Palmas ha ammesso di sentirsi giudicato fin troppo da giudici presenti nel programma, parlando di un trattamento nei suoi confronti ingiusto.

Nonostante tutto, Magnini continua per la sua strada e va avanti con il percorso. Le anticipazioni della puntata di domani di Ballando con le Stelle segnalano che ci sarà un omaggio speciale alle gemelle Kessler, come la Carlucci ha svelato in collegamento a La volta buona ieri. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso della gara e chi sarà eliminato.