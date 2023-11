Ballando con le stelle, Lucarelli ‘diabolica’ su Federico Fashion Style

Fabio Canino la alza, Selvaggia Lucarelli non si fa sfuggire l’occasione e la schiaccia. Nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova hanno danzato un samba memorabile (hanno infatti raccolto ben 41 punti) per poi presentarsi davanti alla giuria. Canino si è congratulato con la coppia ed ha menzionato il parrucchiere dei vip, ex concorrente del talent show di Milly Carlucci: “Un samba così lo avevamo visto solo con Federico Fashion Style nel suo periodo etero“. Pronta la controbattuta fulminante e ‘diabolica’ della Lucarelli: “Perché c’è stato un periodo etero?”.

Per chi non lo sapesse: quando Federico Lauri (nome all’anagrafe di Fashion Style) si cimentò nell’avventura a Ballando non aveva ancora fatto coming out e stava ancora assieme alla sua ex compagna, Letizia Porcu, dalla quale ha avuto, tramite fecondazione assistita, una figlia. Il punto è che in molti sospettano che in realtà l’hair stylist non sia mai stato etero oppure che abbia capito di non esserlo molti anni fa. La Lucarelli, quando Lauri fece coming out a Verissimo, fece dell’ironia tramite social, fingendosi sorpresa della rivelazione, cosa che invece non la stupì affatto. Ora la giurata e Canino sono tornati a ironizzare su Fashion Style e il suo orientamento.

Lo scambio di battute non è passato inosservato. Tanti i telespettatori che si sono riversati sui social, sottolineando le chiose “cattivelle” di Canino e soprattutto della Lucarelli. Qualcuno ha pure criticato seriamente i due giurati, sostenendo che su determinati temi non c’è affatto da ridere.

Federico Fashion Style stroncato da Francesca Fagnani

Solo poche settimane fa, a proposito di ironie, sarcasmi e stilettate, Federico Fashion Style è stato colpito e affondato da Francesca Fagnani. La giornalista lo ha ospitato a Belve. A un certo punto gli ha domandato a bruciapelo perché il suo manager abbia fatto carte false per farlo intervistare. “Senta, il suo agente è da tantissimo tempo che mi propone la sua presenza qui, noi siamo felicissimi di averla. Ma perché lei è giusto per questo programma?”, ha chiesto la Fagnani, che ha praticamente detto a chiare lettere che Lauri si è autoinvitato. Non proprio un figurone.