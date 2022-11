Anastasia Kuzmina ha risposto ad alcune domande dei fan di Ballando con le Stelle su Instagram. La ballerina ucraina ha confidato di essere giù di morale per la recente eliminazione. La giovane e l’allievo Lorenzo Biagiarelli hanno perso al televoto contro Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio nel corso della settima puntata del dancing show. Un addio che i diretti interessati, che hanno fatto subito chiacchierare per via del legame privato tra Lorenzo e la giurata Selvaggia Lucarelli, non si aspettavano dato l’impegno e la dedizione messi fin dal primo giorno.

Le risposte di Anastasia Kuzmina dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle

“Come ti senti?”, ha chiesto un follower. Anastasia Kuzmina ha risposto senza troppi peli sulla lingua:

“Giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”

Quando un altro utente ha chiesto ulteriori spiegazioni la Kuzmina ha rivelato che Biagiarelli non sta vivendo giorni facili:

“Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”

Lorenzo Biagiarelli ha indubbiamente pagato lo scotto di essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Fin dalla prima puntata di questa edizione si è parlato di conflitto di interessi, con il Codacons che ha addirittura chiesto alla Rai di sospendere Ballando con le Stelle. Alla base di questo motivo pure la faida tra la giornalista e Dario Cassini.

A prendere le difese di Selvaggia e Lorenzo c’è sempre stata Milly Carlucci che ha più volte rimarcato che è stata lei, insieme ad autori e produttori, a volere a tutti i costi Biagiarelli nel cast di quest’anno.

Ballando con le Stelle: Anastasia Kuzmina contro Luisella Costamagna

Tra una domanda e l’altra Anastasia Kuzmina ha lanciato un duro quanto inaspettato attacco a Luisella Costamagna, costretta ad abbandonare momentaneamente la competizione a causa di un infortunio alla caviglia. La giornalista potrà però tentare il ripescaggio, così come Lorenzo Biagiarelli, nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 2 dicembre (sempre trasmessa a partire dalle ore 22 per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar):

“Vedendo le coppie eliminate, secondo la tua esperienza di ballerina potete essere ripescati?”, ha domandato un utente. Anastasia Kuzmina ha così rivelato:

“Potremmo. C’è sempre quel fenomeno di Pasquale La Rocca. So che Luisella fa le facce schifate quando ballo io, quindi non mi va di parlare di lei. Ma lui è veramente l’oro. Averlo tra i professionisti è un regalo. So che faranno una bella esibizione. Io farò del mio meglio ovviamente. Conoscendo un po’ Lorenzo, so che si spaccherà anche lui. Speriamo bene”

Cosa è accaduto dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna? E la concorrente del programma come reagirà alle parole della maestra di Lorenzo Biagiarelli?