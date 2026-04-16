Ballando con le Stelle, la giuria cambia dopo anni: ecco il nome della “vulcanica” new entry, retroscena

Milly Carlucci avrebbe deciso, dopo anni, di cambiare le dinamiche della giuria di Ballando con le Stelle. Lo rende noto DavideMaggio.it che riferisce che tra i giurati del popolare talent show del sabato sera di Rai 1 ci dovrebbe essere almeno una new entry. E sarebbe anche già stato individuato il personaggio per dare nuova linfa agli equilibri del programma. Di chi si tratta? Del vulcanico giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani.

Ballando con le Stelle, in arrivo un cambiamento in giuria: Giuseppe Cruciani in pole position

La conduttrice di Sulmona, da anni, è stata fedele al motto “squadra che vince” non si cambia. Ma se si comincia a non vincere più, forse è il caso di fare qualche aggiustamento, viene da dire. Non che Ballando con le Stelle nell’ultima stagione abbia fatto flop. Ha però sempre perso contro Tu sì Que Vales di Maria De Filippi e ha dovuto fare i conti con un calo di ascolti tv.

Non è un mistero che la Rai sperava di raccogliere più share nella stagione 2025, grazie anche all’ingaggio nel cast di un pezzo da novanta come Barbara d’Urso. E invece l’impennata non c’è stata. Anzi c’è stata una contrazione sul fronte ascolti tv rispetto all’anno precedente. Il talent in media ha raccolto poco meno di 3 milioni di telespettatori ogni puntata nel 2025, mentre nel 2024 ne aveva raggiunti circa 3,5 milioni. Un tonfo non da poco. Sarà per questo che Milly sta pensando seriamente di introdurre delle novità.

Sempre DavideMaggio.it ha aggiunto che, qualora Cruciani venisse ingaggiato, gli attuali 5 giurati potrebbero comunque rimanere ai loro posti. In altre parole potrebbe darsi che la giuria potrebbe avere un componente in più. Non è però nemmeno da escludere che ci potrebbe essere una sostituzione. Sempre ammesso e non concesso che il giornalista entri a far parte del cast del programma, si aprirebbe una questione alquanto spinosa con Selvaggia Lucarelli.

Cruciani e la collega da anni non si parlano. I due hanno anche avuto una fugace relazione in passato. Pubblicamente, il conduttore, ogni qual volta si è ritrovato a dover trattare temi relativi alla collega, ha persino evitato di nominarla. Insomma, la ‘convivenza’ dietro al bancone tra i due giornalisti potrebbe, almeno ai nastri di partenza, essere alquanto problematica. Da segnalare inoltre che nelle scorse settimane è circolata la voce che anche Barbara d’Urso sarebbe stata uno dei profili che Carlucci avrebbe vagliato per eventuali nuovi ingressi nella giuria.