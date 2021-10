Ballando con le Stelle, Iannone-Lucrezia come Isoardi-Todaro? Il sospetto

Il pilota e la ballerina più che mai in sintonia: il feeling cresce a dismisura in sala prove!

Non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza un pizzico di gossip. Quest’anno i riflettori sono puntati su Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Belli, sensuali, hanno subito instaurato un bel legame. Lo sportivo ha tanta voglia di imparare a ballare e si è completamente affidato alla giovane ballerina. I due sono stati pizzicati tra una prova e l’altra in atteggiamenti intimi e c’è chi parla già di love story.

Eppure non mancano i sospetti… Secondo quanto riporta Dagospia dietro le quinte dello show di Milly Carlucci si sussurra di una presunta storia fake tra Iannone e Lucrezia per tenere alta l’attenzione su Ballando con le Stelle. Un po’ come accaduto lo scorso anno tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che con il loro feeling hanno movimentato la passata stagione. Spenti i riflettori, però, il flirt tra i due non si è mai concretizzato.

Subito dopo la fine della trasmissione, dove erano i favoriti, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono allontanati. Entrambi hanno deciso di rituffarsi nel passato: la conduttrice è tornata tra le braccia dell’ex fidanzato, l’imprenditore Alessandro Di Paolo, mentre il ballerino – oggi insegnante di Amici – ha scelto di dare un’altra chance al suo matrimonio con Francesca Tocca.

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge:

“Dalle parti del Foro Italico si festeggia per l’ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”

Al momento i diretti interessati preferiscono non commentare ma su Instagram si mostrano più affiatati che mai, pronti a lasciare il segno in questa edizione di Ballando con le Stelle.

La vita privata di Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Sia Andrea Iannone sia Lucrezia Lando sono single. Dopo le chiacchierate storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis il pilota 32enne non ha più avuto fidanzate ufficiali. Tante frequentazioni, molte delle quali immortalate dai paparazzi, che però non si sono concretizzate in nulla di serio.

Lucrezia Lando, invece, ha da poco chiuso il suo legame con Marco De Angelis, ex insegnante di Ballando con le Stelle. Dopo un anno d’amore, con tanto di convivenza a Roma, i due hanno preferito dirsi addio. Lucrezia ha ammesso di volersi dedicare principalmente alla carriera.