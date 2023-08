Ballando con le stelle, giurata sbugiarda Milly: così cade il castello

Il gioco è bello quando dura poco e quando tutti sanno le regole e le seguono. Da settimane Milly Carlucci prova a seminare suspence attorno alla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 21 ottobre. “Nessuno è stato confermato, se ne riparla a settembre”, va ribadendo la conduttrice di Sulmona da tempo. Gli esperti di retroscena televisivi sanno che tale dichiarazione, al 99%, non è altro che uno specchietto per le allodole utile per creare appunto suspence e audience attorno al programma visto che la giuria dovrebbe essere riconfermata in blocco.

Non c’è nulla di male, trattasi di una strategia utilizzata da molti in tv: svelare e non svelare, tenere sulle spine in attesa che inizi lo show in modo tale che l’attenzione su di esso si mantenga alta. Il giochino riesce bene se anche chi ha in tasca la riconferma partecipa al ‘gioco’ del detto non detto, in questo caso appunto della riconferma e non riconferma. Ebbene Carolyn Smith, senza dubbio non volontariamente, ha sbugiardato la Carlucci. Nelle scorse ore la coreografa ha pubblicato una Story Instagram in cui ha mostrato dei sarti al lavoro, specificando che si stanno impegnando per creare abiti per la sua prossima avventura a Ballando.

Il segreto di pulcinella sulla giuria di Ballando

Ma come? Quindi lei è già stata riconfermata? Eppure la Carlucci ha detto che nessuno tra i giurati ha la certezza di tornare nel talent show. Come si diceva, la riconferma in blocco della giuria è un po’ il segreto di pulcinella. Ma pure i segreti di pulcinella, per essere tali, non devono essere svelati a chiare lettere (insomma, tutti sanno ma nessuno dice).

Anche perché è stridente sentire colei che ha in mano le redini del programma, ossia Milly, dire a più riprese che le scelte definitive su tutti i giurati dello scorso anno non sono ancora state prese, e poi vedere una di queste affermare il contrario, almeno per quel che concerne il suo caso. Così cade il castello!

Ballando con le Stelle 2023, il cast

Al momento sono due i concorrenti ufficializzati dal programma: Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferma, scenderanno in pista anche Teo Mammuccari, Simona Ventura, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri e il cantante Bobby Solo.