Il 2022 sarà un anno speciale per Giordano Filippo e Simone Di Pasquale, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle vinta da Arisa e Vito Coppola. Le vite private dei due ballerini stanno per cambiare: il primo sta per andare a nozze con la fidanzata storica, mentre il secondo sta per mettere su famiglia.

Su Instagram Giordano Filippo – alla sua prima esperienza a Ballando con le Stelle in coppia con Valeria Fabrizi – ha annunciato il suo matrimonio. Il lieto evento è stato fissato al prossimo luglio in Puglia. La fortunata è Marica Bianco, ballerina e coreografa specializzata in salsa, bachata, liscio e danze latino-americane.

La proposta di nozze è arrivata la scorsa estate, durante una cena romantica a due. Come vuole la tradizione, il ballerino di Ballando con le Stelle si è inginocchiato davanti alla sua dolce metà e le ha chiesto di diventare sua moglie. Proposta subito accettata da Marica, che in passato ha lavorato con Carolyn Smith.

Giordano Filippo e Marica Bianco stanno insieme dal 2013. Sono entrambi pugliesi ma vivono a Milano, dove hanno aperto una scuola di danza. Giordano e Marica diventeranno marito e moglie in Puglia, terra che li ha visti nascere e crescere e dove tornano tutte le volte che possono.

Simone Di Pasquale di nuovo innamorato

Aria di novità anche nella vita privata di Simone Di Pasquale. Da quasi un anno il ballerino di Ballando con le Stelle è legato a Maria, una maestra delle scuole elementari. I due avevano avuto un breve flirt quattordici anni fa. Dopo l’emergenza Coronavirus i si sono rivisti e non si sono più lasciati. Al momento la coppia porta avanti una relazione a distanza ma Di Pasquale (43 anni) ha annunciato al settimanale Nuovo Tv l’intenzione di mettere su famiglia al più presto.

Il nuovo coreografo de Il Cantante Mascherato ha precisato che Maria è la persona giusta, quella con la quale avere dei figli. Agli inizi della sua carriera Simone ha avuto una lunga storia con Natalia Titova, oggi compagna di Massimiliano Rosolino.