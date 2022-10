Ballando con le Stelle: Garko, ritiro a un passo: l’esito degli esami

Ci sono pessime notizie per l’attore, che a quanto pare non starebbe bene e potrebbe dover lasciare presto la trasmissione. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Una bella doccia fredda per Milly Carlucci, che potrebbe ritrovarsi presto costretta a dire addio ad uno dei “cavalli di razza” di questa edizione 2022 di Ballando con le stelle. Gabriel Garko potrebbe (il condizionale è d’obbligo) doversi ritirare molto presto dalla trasmissione, per motivi di salute che, arrivati a questo punto, non si possono proprio più sottovalutare.

Proprio ieri sera erano giunti tramite i social della conduttrice aggiornamenti preoccupanti rispetto alle condizioni di salute dell’attore, che sfortunatamente si è fatto male durante le prove di una delle prossime coreografiche che stava preparando con la sua maestra, Giada Lini.

Su Facebook, Milly Carlucci aveva parlato di un infortunio al braccio che aveva costretto Garko ad un ricovero d’urgenza presso la clinica romana di Villa Stuart, dove i medici si erano presi cura di lui dopo il fattaccio. Una situazione apparsa fin da subito piuttosto seria, tanto da costringere il concorrente ad uno stop forzato e a ulteriori accertamenti. Poche ore fa si è poi aggiunto a questo sfortunato quadro anche l’aggiornamento ufficiale sullo stato di salute di Garko direttamente da parte del suo manager, Nando Moscariello, che su Instagram ha scritto:

“Eccoci finalmente a casa. Gabriel è rientrato con me, è qui, sta riposando, la situazione non è delle migliori perché è sotto sedativi, pieno di dolori. Bisognerà aspettare altri accertamenti per avere una giusta diagnosi perché sospettano una serie di cose ma purtroppo bisogna aspettare. Al momento vi parlo per conto suo, ringrazio tutti i fan, tutte le persone che stanno scrivendo, che stanno telefonando e ringraziamo tutta la produzione di Ballando, di Ballandi, la Rai, tutti. Vi terremo aggiornati […] Farà una risonanza magnetica mercoledì, la botta è stata molto forte e il braccio è gonfio.”

Stando alle parole di Moscariello, viene davvero difficile pensare che Gabriel Garko possa riprendersi già entro la prossima puntata di Ballando con le stelle 2022, in onda domani sera su Rai Uno. C’è però di più. Se l’infortunio dell’attore è effettivamente così grave è a questo punto probabile che il concorrente si ritroverà presto costretto a lasciare il programma. Per il momento non è detta l’ultima parola, ma le premesse non sono delle migliori.

Ballando con le stelle 2022: tutti gli altri concorrenti infortunati

Non è certo la prima volta che un concorrente del programma di Milly Carlucci si fa male provando una coreografia in questa edizione. La prima ad aver dovuto affrontare questa sorte sventurata è stata la giornalista Luisella Costamagna, che nella scorsa puntata ha stoicamente ballato “da seduta”. Anche Iva Zanicchi pare abbia avuto qualche acciaccio, nonostante (come riporta Davide Maggio) la sua presenza in trasmissione potrebbe essere a rischio per motivi familiari.

Come Milly Carlucci potrebbe gestire queste potenziali imminenti defezioni, per il momento, non è dato sapere. Di certo rappresentano una bella gatta da pelare!