Ballando con le Stelle, Garko e non solo: il cast stellare di Milly Carlucci

Milly Carlucci e il suo team continuano a lavorare nell’ombra per confezionare il nuovo cast di Ballando con le Stelle, in partenza a inizio ottobre con una nuova edizione. Nelle scorse ore Dagospia ha rivelato che il talent show di Rai Uno sarebbe riuscito ad ingaggiare un’ex storica di Maurizio Costanzo, Marta Flavi. Ora TvBlog fa spuntare altri nomi di peso. Il più prestigioso è quello di Gabriel Garko. Secondo la testata specializzata in retroscena televisivi, il divo torinese, dopo essere stato ‘Ballerino per una notte’, è pronto a cimentarsi nella trasmissione in qualità di concorrente.

Milly Carlucci e il nuovo cast di Ballando con le Stelle: le ultime operazioni

TvBlog ha raccontato che l’attore sarebbe pronto per la sfida e che, in vista del prossimo 15 di luglio – vale a dire il giorno del suo compleanno -, ha spedito inviti a molti personaggi Rai, “dimostrazione questa che stavolta fa sul serio ed è sua intenzione di partecipare nello show principale della televisione pubblica”.

Ammesso e non concesso che Garko sia davvero stato ‘acquistato’ dalla trasmissione, il cast inizierebbe ad avere un peso non indifferente: oltre alla già citata Flavi, sicura è la presenza di Iva Zanicchi (la cantante è da settimane che afferma che ha accettato di entrare a far parte dei concorrenti del programma).

Sempre TvBlog fa poi trapelare un’altra indiscrezione che porta a un nome assai popolare lungo la Penisola, quello cioè di Nancy Brilli. E non è finita qui perché poi la Carlucci e la sua squadra starebbero lavorando anche sulla quota ‘sportiva’, da sempre presente a Ballando.

I sogni sono i nuotatori, freschi di imprese Mondiali, Gregorio Paltrinieri e Dario Verani, ed il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

C’è infine il nodo legato alla giuria: Selvaggia Lucarelli ci sarà? Nei giorni scorsi la giornalista, con un intervento criptico sui social, ha lasciato intendere che potrebbe levare le tende. Al momento non si sa con certezza quali sviluppi sta prendendo la questione. Certo è che, laddove la Lucarelli dovesse lasciare, rimpiazzarla non sarebbe affatto semplice. Non è comunque ancora stata scritta l’ultima parola sulla vicenda.