Ballando con le Stelle, favoritismi ad Alvise Rigo? L’atleta fa la voce grossa

Alvise Rigo non ci sta e risponde in modo piccato a coloro che insinuano che il suo percorso a Ballando con le stelle sia proseguito per dei favoritismi dettati dal suo aitante aspetto fisico. Nell’ultima puntata del talent show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci, il giovane rugbista veneziano, che danza in coppia con l’insegnante Tove Villfor, si è salvato in extremis. Il pubblico lo ha graziato, decidendo di farlo rimaner in pista, nonostante al termine della puntata si è classificato ultimo, cioè in nona posizione. La risposta alle critiche l’ha consegnata a Novella2000, settimanale a cui ha rilasciato una corposa intervista.

“Non penso di essere un ballerino provetto. Nessuno nasce “imparato”. Ma io sono qui per imparare. E lo sto facendo con impegno. Certo, il giudizio finale non è strettamente correlato al ballo. Ma all’intrattenimento a 360 gradi”. Così Alvise alla testata diretta da Roberto Alessi. Il rugbista ha anche citato altri suoi compagni di avventura presenti nel programma: “Morgan, Arisa, o lo stesso Al Bano, che cantava durante le sue performance, hanno fatto e fanno spettacolo con il loro talento. Come si dice? A ognuno il suo. Io non so cantare e magari il fattore estetico può aiutarmi. Ma se non avessi ballato discretamente sarei uscito subito”.

Una presa di posizione convinta e netta quella del 29enne veneziano che ha ribadito anche che la sua dedizione e il suo impegno non possono essere messi in discussione.

Ballando con le Stelle 2021 tra pista e polemiche

L’edizione in corso del talent è già stata segnata da polemiche roventi. Quella che ha coinvolto Alvise Rigo appare come una sciocchezzuola se paragonata alla faida che ha visto protagonisti Morgan e Selvaggia Lucarelli. Il cantante e la giurata si sono attaccati duramente in puntata. Il problema è che la discussione è proseguita a telecamere spente. E in maniera velenosissima.

Dopo la puntata dello scorso sabato, la giornalista ha pubblicato sui social una chat privata con Morgan, provocando l’ira di quest’ultimo. Castoldi, nello studio di Oggi è un altro giorno e in una intervista a Fanpage.it, ha dichiarato di aver querelato la giurata, dicendosi sicuro che ha violato la legge postando della messaggistica privata.

La querelle ha assunto toni accesissimi, ben al di là di un semplice botta e risposta televisivo. Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci che ha fatto sapere che sabato prossimo, nel corso della puntata, organizzerà un faccia a faccia tra Selvaggia e Morgan con la speranza che i due si chiariscano. Potrebbe succedere che arrivi, se non una pace, almeno una tregua. Ma nulla è scontato: la situazione potrebbe precipitare ulteriormente.