Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi vicina all’addio: parla la conduttrice

Peggiorano le condizioni di salute di Elisa Isoardi che potrebbe abbandonare anzitempo Ballando con le Stelle. La conduttrice è stata visitata nelle scorse ore a Villa Stuart (Roma), dove le hanno applicato una fasciatura allo zinco. Sarà costretta a poggiarsi su delle stampelle e naturalmente le è stato consigliato anche il riposo. Lei stessa ha fornito i dettagli sulle sue condizioni di salute, postando un video su Instagram, corredandolo con una nota. Solo poche ore prima, sulla vicenda, era intervenuto Raimondo Todaro, suo compagno di ballo nella trasmissione di Rai Uno, di fatto anticipando quello che ha detto poche ore dopo l’ex fidanzata di Matteo Salvini.

Elisa, seppur non ha accennato a un eventuale ritiro da Ballando, ha fatto intendere, dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposta, che la situazione non è affatto rosea, scrivendo di non essere per nulla su di morale. “Io non mollo, voi statemi vicino”, ha aggiunto, rivolgendosi ai propri fan. E ancora:

“Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato”

Come sopra detto, poche ore prima che parlasse l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, aveva preso parola Raimondo Todaro, che raccontava del peggioramento delle condizioni di salute della compagna d’avventura. La 37enne cuneese, tra l’altro, è da due settimane che si esibisce nel programma in condizioni non ottimali. Infatti la sua caviglia è praticamente a pezzi.

L’ex di Matteo Salvini ha riscontrato uno spiacevole e fastidioso infortunio circa un mese fa. Nonostante ciò, ha cercato di proseguire il suo cammino nello show di Rai Uno, stringendo i denti e tentando di non arrendersi. La caviglia, però, ora ha ceduto, sotto i continui sforzi degli allenamenti e delle prove per prepararsi al programma.

Laddove dovesse concretizzarsi l’addio della conduttrice alla trasmissione di Milly Carlucci da parte della Isoardi, lo show perderebbe un elemento importante. La presentatrice era uno dei volti più attesi. Oltre a catturare l’attenzione del pubblico per le sue esibizioni, ha fatto breccia anche nel gossip, tanto che fin dall’inizio di Ballando si è vociferato di un flirt clandestino con Todaro. In realtà non c’è alcuna liaison in corso. I due hanno più volte smentito, affermando di avere stretto soltanto una bella amicizia.