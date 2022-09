Ballando con le stelle, ecco con chi danzerà Biagiarelli: l’annuncio

Nel corso della puntata odierna di È sempre mezzogiorno, la trasmissione di cucina condotta da Antonella Clerici, ai telespettatori è stato svelato quale sarà la prima vera coppia dell’imminente nuova edizione di Ballando con le stelle.

Ecco dunque che a danzare insieme sul palco del format condotto da Milly Carlucci a partire dall’8 ottobre saranno Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Che la compagna di ballo del concorrente di Ballando 2022 venisse annunciata proprio a È sempre mezzogiorno non è certo un caso, visto e considerato che Biagiarelli è un cuoco presenza fissa nella trasmissione condotta dalla Clerici.

A confermare la prima coppia di Ballando 2022 è stata Milly Carlucci in persona. La presentatrice si è collegata in diretta con “Antonellina” e ha chiesto a Lorenzo Biagiarelli, in tempo reale, se volesse sapere con chi sarebbe stato accoppiato a Ballando 2022. Biagiarelli ha annuito e, così, Anastaia Kuzmina ha fatto il suo ingresso in studio. Il cuoco fidanzato di Selvaggia Lucarelli, a questo punto, ha commentato: “Son contentissimo di avere Anastasia. Perché volevo vincere. Ora che c’è Anastasia so che possiamo anche.”

La Zukmina, dal canto suo, si è mostrata molto felice di poter partecipare a questa edizione insieme a Biagiarelli, con la speranza di poter tornare dopo tanto tempo ad ad alzare la coppa in finale. A proposito, la ballerina professionista ha aggiunto:

“Mi hanno detto che lui è molto competitivo e io, famosamente, a Ballando tutti sanno che io lo sono. E non vinco da ben dieci anni, quindi lui è la mia speranza.“

Una volta scoperta la prima coppia di Ballando con le stelle 2022, Antonella Clerici ha deciso di mandare un messaggio alla collega Carlucci. Qui sotto le sue parole:

“Milly io ho detto, e faccio un giuramento, che se Lorenzo arriverà in finale tutti noi del mezzogiorno saremo lì in prima fila, se ci dai due file, a fare il tifo per Lorenzo. Perché noi siamo di parte e lo dichiariamo fin da oggi.”

Come riportato anche da Davide Maggio, non manca molto per conoscere tutti gli abbinamenti fra vip e maestri di Ballando con le stelle 2022. Tutte le altre coppie vip-maestri di ballo verranno rivelate nel corso della giornata di domani, 22 settembre.

Ballando con le stelle 2022: tutti i concorrenti

Lorenzo Biagiarelli è soltanto uno dei 13 concorrenti inclusi nel cast di Ballando di quest’anno. Il pubblico televisivo assisterà anche alle performance di Iva Zanicchi, Alex di Giorgio, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Dario Cassini, Ema Stokholma e Alessandro Egger.