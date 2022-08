Ballando con le Stelle, giunto all’edizione numero 17, aprirà i battenti l’8 ottobre. La macchina organizzativa del talent show orchestrato da Milly Carlucci ha chiuso il cerchio per quel che riguarda il cast e la giuria. Su quest’ultima poche novità: i cinque giudici principali sono stati confermati in blocco (Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto). Defezione invece per la giuria speciale in cui tornerà Alberto Matano ma non Roberta Bruzzone, che, nei giorni scorsi, ha spiegato che è stata lei ad aver abbandonato il progetto per via di alcuni impegni professionali. La criminologa sarà sostituita in ogni puntata da un vip diverso. Confermata alla giuria popolare Rossella Erra, che sarà affiancata da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Capitolo cast: di recente, Fq Magazine ha svelato i 13 concorrenti che scenderanno in pista. Li ha azzeccati tutti ad eccezione di uno: Nino D’Angelo. Il cantante infatti non farà parte della squadra di Milly Carlucci. Ci ha pensato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nelle scorse ore, a divulgare il cast definitivo di Ballando con le Stelle 17. Al posto di Nino D’Angelo ci sarà il comico Dario Cassini. Confermati i colpi grossi di Milly, che rispondono ai nomi di Gabriel Garko e soprattutto Paola Barale, corteggiata per anni dalla conduttrice ed ora finalmente arruolata.

Confermato anche Enrico Montesano la cui presenza ha già sollevato una marea di critiche in quanto l’attore 77enne da mesi ha assunto posizioni complottiste e no vax. In gioco pure l’esperto di cucina Lorenzo Biagiarelli che sarà giudicato dalla propria compagna di vita, Selvaggia Lucarelli. La Carlucci ha apparecchiato una tavola con ingredienti stuzzicanti. Non resta che attendere e vedere cosa accadrà quando saranno mescolati tra loro. Di seguito la lista ufficiale dei concorrenti che hanno un’età media di 55 anni: