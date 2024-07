Ballando con le stelle, è ufficiale: Massimiliano Ossini nel cast

Ormai non passa giorno in cui Milly Carlucci non regali ai telespettatori di Ballando con le stelle una novità circa il cast della prossima edizione del celebre talent show di ballo. Poco fa, sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione, è comparso un simpatico video che annunciava chi sarà il quarto vip a cimentarsi nella nobile arte del ballo il prossimo autunno.

Massimiliano Ossini nel cast di Ballando con le stelle

Massimiliano Ossini è il quarto concorrente di Ballando a essere ufficializzato tramite i canali social della nota trasmissione condotta da Milly Carlucci. Come anticipato, la partecipazione al talent del conduttore di UnoMattina è stata resa nota al pubblico tramite un breve video che lo riprende mentre si trova in montagna, vestito di tutto punto con una bella tuta imbottita per ripararsi dal freddo. Un’immagine che fa letteralmente sognare gli italiani, che in questo periodo stanno affrontando un caldo a dir poco torrido.

“Ciao Milly! Cosa dire? Dopo avere vinto Notti sul Ghiaccio nel 2006, sono tornato proprio sul ghiacciaio del Baltoro… Guarda, alle mie spalle c’è il K2 e siamo venuti qui per portare la bandiera della Rai che compie 70 anni e ce l’abbiamo fatta! Per questo voglio accettare una nuova sfida: voglio essere tra i tuoi concorrenti di Ballando con le Stelle. Posso dire sicuramente che sono molto allenato, ci vediamo presto!”, sono state le poche parole pronunciate da Ossini per rendere nota la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Come ricordato dallo stesso conduttore, questa non sarà la sua prima partecipazione a un programma simile, dal momento che fece parte del cast di “Notti sul ghiaccio” nell’edizione del 2006. La gara venne vinta proprio da lui, un’ottima premessa che fa ben sperare sulla buona riuscita di questa nuova esperienza.

La reazione del pubblico

Come in molti si aspettavano, l’approdo di Massimiliano Ossini a Ballando con le Stelle è stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico di Rai Uno. In pochi minuti infatti, il video annuncio è stato letteralmente sommerso di commenti da parte di utenti che si sono mostrati molto contenti della scelta di Milly Carlucci di includere il conduttore nel cast della trasmissione: “Bello e bravo … sarà un ottimo concorrente“, “Finalmente un degno concorrente” e “L’ho aspettato per anni … finalmente”, sono solo alcuni dei commenti positivi lasciati dagli utenti di Instagram.

Insomma, a quanto pare si è trattato di un’ottima scelta che va ad arricchire un cast già colmo di personalità importanti. Non c’è da meravigliarsi più di tanto però, dal momento che, se si dà un’occhiata al curriculum di Massimiliano Ossini, è facile capire perché il pubblico lo ami tanto: fino a ora, la sua carriera televisiva è stata costellata di grandi successi e la sua professionalità unita alla grande simpatia, lo rendono il candidato perfetto per la partecipazione a un programma come Ballando con le Stelle.

Il cast di Ballando

La prima puntata del talent show andrà in onda su Rai 1 sabato 28 settembre e, per il momento, i concorrenti in gara, oltre a Ossini, saranno: Francesco Paolantoni, la cantante Nina Zilli e la ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi. Insomma, un cast di tutto rispetto e che promette sicuramente molto bene. I fans di Ballando non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di sapere chi saranno i prossimi vip a sfidarsi a colpi di Cha Cha Cha e Merengue sulla pista da ballo più famosa d’Italia.

Per concludere, rimane il mistero di Mara Maionchi: non è infatti ancora chiaro se la produttrice discografica entrerà a far parte della giuria di Ballando e tantomeno chi potrebbe andare a sostituire, anche se il pubblico è pronto a giurare che si tratti di Selvaggia Lucarelli.