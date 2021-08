Ballando con le Stelle, data di inizio ufficializzata: contro chi si scontrerà

Scalda i motori Ballando con le Stelle che tornerà a breve ad allietare il pubblico di Rai Uno: nel corso della mattinata di sabato 28 agosto 2021, nel programma Uno Weekend, Paolo Belli è intervenuto per festeggiare il successo del suo brano “Siamo la fine del mondo”. Belli ha anche ufficializzato il giorno esatto in cui decollerà la creatura di Milly Carlucci: l’appuntamento in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di stato è per sabato 16 settembre. Quindi, nessuno slittamento: nei giorni scorsi TvBlog aveva spiegato che lo show sarebbe andato incontro a un ‘rimando’, ponendo la data di inizio a sabato 9 ottobre, per via di una presunta anticipazione dello show di Amadeus Arena ’60 ’70 ’80. A quanto pare non sarà così. Si parte il 16 del prossimo mese.

“Ci vediamo il 16 ottobre su Rai Uno con Milly e Ballando con le Stelle!”, ha dichiarato Belli a Uno Weekend. Come al solito la trasmissione timonata dalla Carlucci vedrà i vip impegnati in pista nel celebre Auditorium Rai del Foro Italico. La nuova edizione di Ballando prevede 10 puntate. La finale è attesa per sabato 18 dicembre, naturalmente su Rai Uno, come riferisce Bubino Blog.

Tanta l’attesa, anche sul fronte ascolti: la Carlucci se la vedrà nuovamente con la corazzata di Canale Cinque di Maria De Filippi, Tu Sì Que Vales. Le due big della tv italiana si sono trovate a gareggiare l’una contro l’altra diverse volte in passato: Milly sempre alla guida del talent dei danzatori vip, mentre Maria sia con il già citato Tu Si Que Vales, sia con Amici, sia con C’è Posta Per Te. Sfide da cui la moglie di Maurizio Costanzo è quasi sempre uscita vincitrice, anche se è da sottolineare che la Carlucci si è sempre fatta valere con caparbietà e coraggio.

Quest’anno a Ballando non si vedrà un volto storico del programma, vale a dire l’insegnate Raimondo Todaro che ha deciso di andarsene in cerca di nuovi stimoli professionali (si sussurra che si accaserà ad Amici). Sulla scelta del coreografo, Milly non ha avuto parole dolci tanto che è nato un duro botta e risposta social tra la conduttrice e lo stesso Todaro. “L’amicizia comunque resta”, ha assicurato il ballerino.