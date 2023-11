Ballando con le stelle, critiche feroci su Lucarelli: dannato cellulare!

Bufera su Selvaggia Lucarelli: in apertura della puntata di Ballando con le Stelle del 25 novembre 2023, Milly Carlucci ha fatto un discorso per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne (proprio il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne). Mentre la conduttrice stava parlando, si è notato che la giurata, seduta nella sua postazione, era intenta a digitare qualcosa sul cellulare. Milly ha proseguito nel discorso e la regia, a un certo punto, ha pure inquadrato l’intera giuria in primo piano. La Lucarelli è stata di nuovo pizzicata a scrivere qualcosa sul suo smartphone.

L’episodio è stato messo in risalto da parecchi telespettatori che si sono riversati su X, l’ex Twitter, facendo piovere una marea di ‘cinguettii’ di fuoco contro la giornalista. Tanti coloro che hanno ritenuto il suo atteggiamento irrispettoso. “Selvaggia Lucarelli meravigliosa che mentre si fa un discorso serio contro la violenza sulle donne si fa totalmente i ca**i suoi col cellulare”, ha tuonato un utente. Altra critica feroce: “Mancanza di rispetto totale della Lucarelli che sta con il telefonino sia verso il pubblico sia verso Milly che sta parlando di una cosa serissima”. Altro commento a caldo tra tanti: “Selvaggia Lucarelli che durante il momento dedicato alla violenza sulle donne sta al cellulare… proprio lei… ok..”.

Il precedente

Non è la prima volta che la giurata viene criticata per simili questioni. Era già capitato quindici giorni fa. A puntare il dito contro di lei e il resto della giuria, in quell’occasione fu un concorrente del talent show di Rai Uno, vale a dire Giovanni Terzi.

Il compagno di Simona Ventura fece notare che mentre dei medici stavano parlando per sensibilizzare sulla ricerca, l’intera giuria era distratta. La Lucarelli rispose per le rime allo scrittore, affermando di non essere per nulla d’accordo con lui e di non avere alcuna intenzione di farsi fare la morale. Ora la giornalista è di nuovo stata ripresa ad armeggiare con il telefonino mentre si stava trasmettendo un messaggio importante. Ahia!