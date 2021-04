Ballando con le Stelle, commento volgare Twitter: “Mi manca succhiare…”

Clamorosa gaffe di Ballando con le Stelle su Twitter. Sulla pagina ufficiale dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso uno strano re-tweet che è non è passato inosservato al popolo del web sempre attento. Il commento in questione è diventato virale, raccogliendo nel giro di pochi minuti centinaia di condivisioni, tweet che non c’entra niente con lo spirito del programma di ballo. Il commento è stato fatto da un utente che, per ragioni ancora da chiarire, è stato ricondiviso dal profilo di Ballando con le Stelle. Chi si occupa di gestire la pagina dello show del primo canale della Tv di Stato, ha infatti retwittato il seguente messaggio:

“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire“

Cosa è successo alla pagina del programma? Si tratta, in ogni caso, di un errore da parte di chi si occupa della gestione oppure di un sabotaggio da parte di qualche hacker. Certo è che è sempre utilizzare dispositivi diversi per differenziare i profili personali da quelli di un’azienda o di un programma. L’autore del commento si è chiesto per primo come mai il suo messaggio sia stato ritwittato così in massa. Manco a dirlo ha suscitato l’ilarità degli utenti.

Il team di Ballando con le Stelle ha eliminato il commento volgare dalla pagina e l’utente di nome Salvatore ha cancellato il suo profilo su Twitter. Poco dopo l’ha riattivato cambiando il nome in “ragno pomp***ro”. Adesso è tornato al nome originale. Nel momento in cui scriviamo né trasmissione né Milly Carlucci si sono ancora espressi sull’incidente social. Non ci sono scuse né post che spieghi come possa essere successa una cosa del genere.

Ballando con le Stelle: quando torna in onda Milly Carlucci con la nuova edizione

A causa del Covid-19 Ballando con le Stelle nel 2020 era slittato di diversi mesi, spostando la sua collocazione storica nei palinsesti primaverili all’autunno. Una scelta che, molto probabilmente, verrà replicata anche nel 2021 dal momento che l’edizione è terminata soltanto da pochi mesi. Dunque per vedere Ballando con le Stelle con Milly Carlucci dovremo aspettare il prossimo autunno.

Questo sta causando non pochi problemi al sabato di Rai1: il Serale di Amici sta facendo il pieno di ascolti e la rete sta cercando in tutti i modi per non ottenere monocifre. Nei prossimi sabati Rai1 piazzerà Amadeus contro Maria De Filippi e anche Cristiano Malgioglio con Gabriele Corsi.