Ballando con le Stelle: come sta Andrea Iannone dopo il malore in diretta

By

Andrea Iannone è tornato in pista. Quella di Ballando con le Stelle 2021, dove è uno dei concorrenti più chiacchierati e amati. Dopo il malore dello scorso sabato il 32enne di Vasto è riapparso in sala prove. Ad aggiornare tutti i fan ci ha pensato Lucrezia Lando, attraverso delle storie su Instagram.

La sensuale ballerina – che pare stia vivendo una liaison segreta proprio con Andrea Iannone – ha assicurato che il suo allievo ha superato i recenti problemi di salute. La coppia si è messa subito al lavoro per preparare la nuova coreografia da portare in scena nella sesta puntata del programma di Milly Carlucci.

Andrea Iannone – noto agli appassionati di gossip per le sue storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis – si è mostrato sereno e sorridente. Lo spavento dei giorni scorsi è ormai un ricordo lontano. Lo sportivo sembra avere ancora qualche problema alla spalla ma è più che mai carico e pronto a mostrare i suoi progressi nel ballo.

Cosa è successo ad Andrea Iannone

Andrea Iannone si è sentito male all’inizio della quinta puntata di Ballando con le Stelle. Il giovane doveva sostenere la prova a sorpresa quando è corso in infermeria per degli accertamenti medici. Un disturbo gastro-intestinale dovuto all’eccessivo uso di antidolorifici presi per contrastare il dolore alla spalla.

Dopo i dovuti controlli il pilota è tornato in pista e ha dato il meglio di sé in una sensuale bachata con Lucrezia Lando, che è piaciuta molto al pubblico a casa e ai giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Iannone è più che mai concentrato su questa avventura a Ballando con le Stelle: si sta impegnando a fondo e sta cercando di migliorare settimana dopo settimana. Attraverso la trasmissione di Milly Carlucci Andrea vuole farsi conoscere al grande pubblico dopo i tanti pettegolezzi sulla sua vita privata.

Con Lucrezia Lando Andrea Iannone è entrato subito in sintonia e in poco tempo i due sono diventati inseparabili, dentro e fuori il varietà del sabato sera. Al momento, però, Andrea e Lucrezia preferiscono non sbilanciarsi troppo sulla natura del loro rapporto.