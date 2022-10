Caos e baraonda a Ballando con le Stelle. Verrebbe da dire “scene da Grande Fratello Vip“. La prima puntata della nuova stagione del talent show di Rai Uno è cominciata con un fattaccio. Non un episodio di polemica televisiva da chiudere rapidamente nell’alveo della trasmissione stessa. Forse Signorini direbbe che si è vista una pagina di tv “orribile”, chissà se lo dirà anche Milly Carlucci. Quello che si è visto, anzi sentito, infatti è stato “orribile”. Iva Zanicchi, dopo aver ballato con Samuel Peron, si è beccata un acido zero da parte di Selvaggia Lucarelli. E che cosa ha fatto? Poteva iniziare un botta e risposta piccato con la giurata restando sul tema esibizione, come spesso avviene nello show. E invece no: si è voltata verso il partner danzatore e gli ha sussurrato all’orecchio una parolina tutt’altro che tenera, “Tr*a”. Peccato che il microfono funzionava benissimo e si è sentito tutto. Apriti o cielo.

Sui social Selvaggia ha reagito. Nulla di eclatante: ha pubblicato il video del pessimo episodio ed ha scritto un tanto stringato quanto perentorio “Io attendo le scuse”. Consiglio spassionato per Iva Zanicchi: meglio che corra in fretta ai ripari. Sulla questione, via Twitter, è intervenuto anche Fabio Canino, altro giurato del programma che si è schierato dalla parte della giornalista senza se e senza ma: “Totale solidarietà a Selvaggia Lucarelli. L’offesa volgare e becera di Iva Zanicchi non può passare. Deve chiedere scusa”.ù

Su Instagram ha detto la sua anche Anna Pettinelli, ex prof di Amici di Maria De Filippi: “L’ha detto davvero. Iva dice sempre quello che pensa ma a me sembra un po’ troppo. Che ne pensate? Si può dare della tro*a a qualcuno?” E il ‘grande capo’ Milly che ha detto? Che lo show farà tutte le verifiche del caso e poi deciderà il da farsi.

Nel frattempo sui social è scoppiato il finimondo. In un amen ecco l’effetto “Gf Vip”, con una miriade di telespettatori che hanno chiesto la squalifica in tempi celeri della Zanicchi. In effetti lo scivolone è stato proprio “becero e volgare”, giusto per ricalcare il pensiero di Canino.

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

Totale solidarietà a @stanzaselvaggia . L’offesa volgare e becera di @ivazanicchi non può passare. Deve chiedere scusa — Fabio Canino (@fabiocaninoreal) October 8, 2022

Selvaggia Lucarelli, oltre ad essere finita nel parapiglia con la Zanicchi, si è fatta notare per le lacrime versate per la performance del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Un pianto dolce in cui ha vinto la commozione. “Non so perché mi ha fatto questo effetto”, ha sussurrato la giurata. Aaah l’amore! Sulla vicenda si è espressa sempre Anna Pettinelli: