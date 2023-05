Si è da poco conclusa l’ultima edizione de Il cantante mascherato ma la conduttrice Milly Carlucci è già tornata operativa. Continuano infatti i lavori per la realizzazione della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il celebre programma di ballo di Rai 1 dovrebbe andare in onda tra l’autunno e l’inverno di quest’anno, per tenere compagnia a milioni di telespettatori. Come in molti sapranno, nell’ultimo periodo hanno continuato a rincorrersi diversi rumors sui possibili partecipanti e sulla composizione della giuria di questa edizione della trasmissione.

Poco tempo fa si era sparsa la notizia circa la volontà della conduttrice di fare degli importanti cambiamenti all’interno del programma: in primis all’interno della giuria rimpiazzando alcuni o addirittura tutti i suoi componenti. In particolare si vociferava circa la sostituzione di Selvaggia Lucarelli e sul fatto che molto probabilmente solo Carolyn Smith e Guillermo Mariotto avrebbero conservato il loro ruolo all’interno della trasmissione. Nelle ultime ore però, secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, pare che stia prendendo piede un’altra ipotesi. Vediamo quale.

Verso una riconferma in blocco per la giuria?

Stando a quanto si apprende dal sito Dagospia.com: “Milly Carlucci lavora al cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, trattative in corso come Dagoanticipato con Wanda Nara ma anche con Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, nomi svelati da Alberto Dandolo. Molto si parla della giuria dello show, la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni ma prende piede l’ipotesi di una conferma in blocco per Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.”

Pare essere quindi stata smentita la voce secondo la quale Milly Carlucci avrebbe voluto rivoluzionare completamente la giuria del suo programma di ballo. Ovviamente la conferma si avrà solamente nei prossimi giorni e per il momento si tratta solamente di un’indiscrezione che pare però essere più solida delle precedenti.

Casting di Ballando con le stelle: dove si svolgeranno

Tramite una diretta su Instagram è stata la stessa Milly Carlucci a condividere con i suoi followers un’importante notizia che riguarda i provini per Ballando con le Stelle. La conduttrice ha svelato le prime due tappe dello show itinerante che avrà l’obiettivo di trovare nuovi artisti in giro per l’Italia, come era successo con Simone Casula. Il giovane ballerino di origini sarde era stato notato proprio grazie a Ballando on the road ed era entrato a far parte della crew del programma nell’edizione dello scorso anno. Milly Carlucci quindi ha deciso anche per quest’anno di puntare sui casting in giro per l’Italia: “Le prime due date saranno al centro commerciale gran shopping di Antegnate. Per due giorni siamo lì a fare provini e conoscere da vicino il vostro talento” ha fatto sapere la conduttrice. “Ci sarò io, naturalmente, e ci saranno i maestri di Ballando con le stelle. Quindi vi aspetto a braccia aperte e davvero non vedo l’ora”, ha poi concluso.