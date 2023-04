Un’indiscrezione, quella uscita nelle scorse ore sul settimanale “Oggi”, vede protagonista Francesca Barra. La giornalista e scrittrice, moglie del noto attore Claudia Santamaria, sembrerebbe aver accettato l’invito di Milly Carlucci a partecipare alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”, storico format televisivo di Rai 1 in onda dal 2005. Se così fosse, la partecipazione della Barra al programma non farebbe altro che aumentarne la fama, accresciutasi ultimamente grazie ai numerosi podcast, partecipazioni tv e alla pubblicazione dei suoi libri. Secondo Oggi la Carlucci “ha già scelto la giornalista come concorrente”. Il magazine dà infatti l’operazione per sicura.

Chi è Francesca Barra: vita e carriera

Francesca Barra è nata a Policoro, provincia di Matera, il 24 settembre 1978. Laureata in Scienze della Comunicazione all’università LUMSA di Roma, ha sempre mostrato una spiccata passione per il giornalismo. Numerose le esperienze che l’hanno vista protagonista negli anni in qualità di conduttrice, opinionista, e ospite d’eccezione in trasmissioni come “Cristina Parodi Live”, “La vita in diretta”, “Matrix” e “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”.

Negli anni ha lavorato in radio, trovando il tempo per dedicarsi anche alla scrittura, altra sua grande passione. Ad oggi ha pubblicato ben 11 libri, di cui il penultimo scritto a quattro mani con il marito Claudio Santamaria, con il quale nel 2020 ha partecipato al reality show di Amazon Prime Video: “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”.

Il rapporto con il marito

Francesca Barra ha conosciuto l’attuale marito nel 2017, reduce da un matrimonio durato per ben 10 anni con Marcello Molfino, dal quale ha avuto 3 figli.

Come raccontato da lei stessa, la scrittrice e Santamaria si rincontrarono a ridosso della pubblicazione di uno dei suoi libri, occasione durante la quale ebbero la possibilità di rievocare il passato. Entrambi, infatti, lucani d’origine, da adolescenti consumarono un breve flirt in quel di Policoro, dove erano soliti trascorrere le loro estati. In seguito la vita, la professione e i diversi amori li hanno divisi per più di vent’anni.

Quando si rincontrarono lei era incinta del terzo figlio e sposata da anni con Marcello Molfino. Per questo motivo, inizialmente, la loro unione non fu digerita da molti: dal pubblico ma anche dai siti di gossip, che arrivarono addirittura ad insinuare un tradimento della Barra nei confronti del marito. Nonostante ciò, i due non si fecero spaventare dalle critiche e ad oggi Claudio e Francesca si sono già sposati due volte: la prima nel novembre 2017 a Las Vegas, la seconda otto mesi dopo a Policoro, luogo che fu loro galeotto già molti anni prima.