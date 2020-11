Ballando con le Stelle, Catalani balla da solo: Tove Villfor sta male

Ballando con… la sfiga. Nuove grane per la penultima puntata dell’edizione 2020. Milly Carlucci ha annunciato su Instagram che Antonio Maria Catalani ballerà da solo nella puntata in onda su Rai Uno sabato 14 novembre. Tove Villfor, ballerina e insegnante del pittore e modello, ha mal di gola e raffreddore ed è dunque in isolamento fiduciario in attesa del risultato del tampone.

Antonio Maria Catalani e Tove Villfor sono fuori dalla gara di Ballando con le Stelle da settimane ma nella semifinale avverrà il ripescaggio tra tutte le coppie eliminate. Una preziosa occasione che, purtroppo, Catalani dovrà giocare da solo, senza l’aiuto della sua ballerina. Sui social network Antonio non ha nascosto un certo timore per la situazione.

Non è chiaro il motivo per il quale Antonio Catalani non possa gareggiare con un’altra ballerina come fatto qualche giorno fa da Vittoria Schisano con Samuel Peron ma è probabile che il tutto sia avvenuto all’ultimo e non ci sia stato il tempo di trovare la giusta sostituta di Tove Villfor.

Molteplici problemi di salute hanno messo a rischio i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Prima del fischio d’inizio due dei partecipanti – Samuel Peron e Daniele Scardina – sono risultati positivi al Coronavirus. Subito dopo Raimondo Todaro è stato operato d’urgenza per appendicite mentre la sua allieva Elisa Isoardi ha avuto una distorsione alla caviglia.

Da non dimenticare poi i problemi al ginocchio di Rosalinda Celentano e la caduta in sala prove di Alessandra Mussolini. Successivamente la nipote di Sophia Loren ha avuto uno svenimento in diretta mentre Marco De Angelis e Lucrezia Lando hanno dovuto fare i conti con una una brutta intossicazione alimentare.

Chi è Antonio Maria Catalani

Classe 1988, Antonio Maria Catalani è nato e cresciuto a Roma. È un modello e pittore. Il suo nome d’arte è Holaf. Ballando con le Stelle è il suo primo programma televisivo. Da diverso tempo è legato a Caterina, una ragazza che lavora come organizzatrice d’eventi.

Chi è Tove Villfor

Classe 1996, Tove Villfor è una ballerina svedese che da molti anni vive a Roma. È una grande amica di Veera Kinnunen. In passato ha preso parte pure ad un episodio della fiction Rai Che Dio ci aiuti. Non si sa nulla sulla sua vita privata. Con Antonio Maria Catalani ha stretto un bel rapporto d’amicizia.