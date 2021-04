Ballando con le Stelle, cast: news su candidature, trattative e rifiuti

Ballando con le Stelle tornerà ad allietare il pubblico di Rai Uno nella prossima stagione (trattasi di uno dei pochi format del sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico che riesce a tenere testa allo strapotere di Maria De Filippi). Mancano ancora diversi mesi all’inizio dello show, ma già si sprecano le indiscrezioni sul possibile cast. Nell’ultimo periodo ci sono state anche diverse candidature spontanee. Bubino Blog, portale specializzato in retroscena del piccolo schermo, ha fatto il punto su quel che è trapelato a proposito dei possibili e futuri concorrenti della trasmissione guidata da Milly Carlucci.

Ad oggi, Martina Sambucini, Miss Italia in carica, è l’unica di cui si abbia certezza circa un contatto tra lei e la produzione. A rivelare la notizia è stata la stessa ragazza, di recente. Chissà se la trattativa andrà a buon fine.

C’è poi il capitolo dei vip che sono desiderosi di approdare nello studio orchestrato dalla Carlucci e hanno detto senza se e senza ma di essere disponibili a cimentarsi nella danza.

Tra questi Samantha De Grenet, che, intervistata da Super Guida Tv, ha dichiarato che le piacerebbe moltissimo sbarcare nello show. “Purtroppo – ha aggiunto la showgirl – esiste un veto per coloro che hanno partecipato ai reality”. Sia Milly sia Ballando con le Stelle non hanno commentato quanto esternato dalla De Grenet.

Altra donna che vorrebbe prendere parte al programma è Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, che ha svelato che un sogno che ha da tanto tempo è proprio quello di “partecipare a Ballando con le Stelle”. Anche Valeria Fabrizi, che è stata di recente protagonista sul piccolo schermo nei panni di suor Costanza in Che Dio ci aiuti!, ha reso noto nuovamente di non vedere l’ora di approdare a Ballando, laddove ci sia la possibilità di farlo.

“Amo il ballo – ha detto la Fabrizi – da sempre, da giovane mi chiamavano Gilda, Rita Hayworth. Ero scatenata, anche se non ho mai studiato danza. Mi ero proposta perfino a Milly Carlucci fin dal primo anno, ma non mi ha mai chiamato. Tra l’altro, in “Che Dio ci aiuti”, mi ero già esibita in un tango con Simone Di Pasquale”.

Tra coloro che sperano in una chiamata c’è anche la cantante e showgirl Dora Moroni. “La televisione – ha confidato – resta sempre la mia passione, mi piacerebbe poter partecipare a un programma come “Ballando con le Stelle”. Sono molto cocciuta, amo le sfide”.

Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde su Rai Uno, è un’altra delle personalità che guarda allo show della Carlucci con parecchio interesse. “Adorerei cimentarmi a “Tale e Quale” o a “Ballando con le Stelle”: sono due programmi che ti danno la possibilità di migliorarti e che sono molto formativi per chi fa questo mestiere”, ha dichiarato Convertini.

Dal mondo delle fiction, c’è poi stata la candidatura spontanea di Vanessa Gravina, la contessa Adelaide del Paradiso delle Signore. “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle”, disse, rispondendo a una domanda circa i suoi desideri professionali.

Ballando con le Stelle, chi ha detto no

Tante candidature, ma anche diverse declinazioni agli inviti della padrona di casa. Iva Zanicchi confidò di aver ricevuto una proposta sia per Ballando sia per il Cantante Mascherato. Alla fine però non ha mai detto di sì. Altro nome voluto da Milly è quello che porta a Fiorello. La conduttrice ha chiamato in causa lo showman pure con diversi appelli pubblici, ma fino ad ora ‘Fiore’ pare che abbia sempre detto “grazie, ma per il momento no”.

Nel corso degli anni, Ballando ha provato ad arruolare anche Giancarlo Magalli, timoniere de I Fatti Vostri su Rai Due. “Risposi di no a 60 anni, come potrei accettare a 70? – spiegava il conduttore romano -; è una questione di mancanza di agilità e di entusiasmo per una cosa che non so fare. Non è snobismo, ma di andare là a fare la figura dello scemo non me la sento. Voglio bene a Milly, non è per cattiveria. Semplicemente, non fa per me”.

Altro volto Rai che vorrebbe la Carlucci è Antonella Clerici. “Tu saresti una fata, davvero! Non demordo e spero veramente di averti l’anno prossimo come ballerina per una notte, magari per inaugurare la stagione“, ha detto di recente Milly all’amica e collega, intervenendo a È sempre mezzogiorno. La Clerici ha risposto, raccontando che si vergognerebbe molto ma che ci avrebbe pensato.

La Carlucci ha anche provato più volte a portare nel programma Francesco Totti, bandiera della Roma e marito di Ilary Blasi. “Gliel’ho chiesto duemila volte di venire a Ballando come ballerino per una notte. Faccio un appello: Francesco vieni! È venuto Del Piero, Mancini, Allegri, Sacchi… Sono venuti i personaggi più incredibili del mondo del calcio. Francesco, vieni!”, spiegò Milly in passato. Che quest’anno possa essere la volta buona?

Ci sono poi Mara Maionchi e Katia Ricciarelli. La prima ha detto che avrebbe partecipato a Ballando qualche anno fa, ora l’età non è più quella adatta per certe trasmissioni. “Mi è sempre piaciuto ballare – dichiarava la spalla di Fedez a Lol-Chi ride è fuori -, sarei andata volentieri a fare la concorrente dalla Carlucci, ma niente, gli anni passano e le gambe lo sentono”.

La Ricciarelli, che ha lavorato con la Carlucci quando ha partecipato al Cantante Mascherato, ha declinato l’invito in merito a un suo eventuale ingresso nel cast come concorrente. Invece, come ballerina per una notte, potrebbe pensarci (“Una sera sì, potrei andarci”).