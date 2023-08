Ballando con le Stelle cast, Milly on fire: il botto si chiama Mantovan

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, la cui prima puntata è prevista per sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Fino ad ora, Dagospia ha svelato sei nomi che andranno a comporre il cast: Simona Ventura, il comico Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri, il giornalista Antonio Caprarica, il regista e attore Ricky Tognazzi. In realtà l’unico annunciato ufficialmente dal programma è stato Tognazzi, che parteciperà ‘accompagnato’ dalla moglie Simona Izzo, la quale subentrerà nello show come commentatrice a bordo campo assieme ad Alberto Matano. Ebbene, oggi 30 agosto, il portale Dagospia ha rivelato un settimo probabile concorrente della trasmissione di Milly Carlucci. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Carlotta Mantovan, moglie del compianto conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo del 2018. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, Milly Carlucci starebbe fortemente corteggiando la donna per entrare a far parte del nuovo cast di Ballando con le stelle. Tuttavia, pare che convincerla non stia essendo un’impresa proprio facile, dato che Carlotta avrebbe diversi dubbi sull’accettare quest’importante proposta. Ricordiamo che Milly e Fabrizio erano legati da una profonda amicizia e la conduttrice non ha mai perso occasione negli anni per ricordarlo ed omaggiarlo.

Ad ogni modo, la pista da ballo del programma di Rai 1 non è del tutto per la Mantovan. Carlotta, infatti, ha avuto il compito di aprire le danze lo scorso anno, partecipando come ballerina per una notta nella prima puntata della scorsa edizione della trasmissione. In quell’occasione, la conduttrice era riuscita a conquistare il pubblico, ricevendo moltissimi commenti positivi. Dunque, non resta che attendere per scoprire se la Mantovan finirà per cedere al corteggiamento di Milly, mettendosi alla prova come vera e propria partecipante di Ballando con le stelle.

Carlotta Mantovan, vita e carriera

Carlotta Mantovan è nata a Venezia il 26 dicembre 1982. Dopo il diploma, partecipa alle finali di Miss Italia, piazzandosi al secondo posto. Dopodiché, inizia a lavorare come modella, prima di diventare una giornalista e conduttrice: dal 2004 al 2018 è una giornalista di Sky TG24, mentre dal 2005 al 2008 presenta le previsioni del tempo su Sky Meteo 24.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2001, dopo aver conosciuto Fabrizio Frizzi a Miss Italia, i due iniziano una relazione. Dopo ben 12 anni insieme, la coppia convola a nozze e nel 2013 nasce la loro prima figlia, Stella. Il 26 marzo 2018 Fabrizio muore tragicamente a soli 60 anni a seguito di un malore. Poco topo, Carlotta decide di trasferirsi in Francia insieme alla piccola Stella, iniziando a dedicarsi ad una sua grande passione, l’equitazione.