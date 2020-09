Ballando con le Stelle, casi covid: ipotesi sostituzione, il retroscena

La notizia della positività al Coronavirus del ballerino Samuel Peron e del pugile Daniele Scardina ha portato non poco scompiglio a Ballando con le stelle. Cosa succederà ora? Milly Carlucci sarà alla ricerca di nuovi sostituti? Questi sono solo alcune delle domande che si pongono in tanti e che ha rilanciato anche il settimanale di gossip ‘Chi’ nell’ultimo numero in edicola da mercoledì 2 settembre. Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini ha infatti rivelato che la celebre conduttrice in quota Rai 1 starebbe pensando a due soluzioni. La prima è quella di ricorrere a due sostituti. La seconda invece potrebbe essere quella di aspettare i tempi necessari per un rientro del ballerino Samuel Peron e del concorrente Scardina. Quest’ultima ipotesi manterrebbe così invariati gli accordi contrattuali che i due hanno già siglato. Sia il ballerino che il pugile hanno dichiarato di aver trascorso dei giorni di vacanza in Sardegna.

Le parole di Milly Carlucci

In un recente video pubblicato sul suo profilo ufficiale sul noto social network Instagram, Milly Carlucci annunciava che sono risultati tutti negativi a Ballando con le Stelle, ad eccezione di Daniele Scardina e Samuel Peron. Nel dare la notizia, la showgirl ha però tenuto a sottolineare che i due al momento non hanno sintomi importanti. La nuova edizione del programma del sabato sera di Rai 1 dovrebbe (salvo slittamenti dell’ultimo momento) andare in onda dal 12 settembre. Tra i concorrenti più attesi in gara c’è anche Alessandra Mussolini, la parlamentare nipote di Benito Mussolini nonché dell’attrice Sophia Loren.

Il cast di Ballando con le Stelle

Nel cast di Ballando con le Stelle 2020 ci saranno anche Rosalinda Celentano, l’attrice Barbara Bouchet, Gilles Rocca, l’ex de La prova del cuoco Elisa Isoardi, l’ex di Pechino Express Costantino della Gherardesca. Grande attesa anche per l’attore Paolo Conticini, Tullio Solenghi, Vittoria Schisano e Lina Sastri. La quindicesima edizione del talent show di Rai 1 doveva andare in scena già la scorsa primavera. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha imposto lo slittamento. Tutto lo staff e i concorrenti sono continuamente monitorati con tamponi e test, per garantire la sicurezza sanitaria.