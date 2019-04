Ballando con le stelle: Carolyn Smith scende in pista, ballerà in diretta

Ballando con le stelle, il giudice Carolyn Smith scenderà in pista nella prossima puntata

Se Suor Cristina sarà assente nella prossima puntata di Ballando con le stelle, potremmo invece vedere Carolyn Smith scendere in pista. Il giudice del programma di Milly Carlucci, come tutti sanno, è anche coreografa e ballerà in diretta tv durante la puntata di sabato 20 aprile. A dare l’anticipazione TvBlog che assicura una puntata davvero imperdibile. La Smith ha preparato una coreografia insieme ai maestri del programma. Ricordiamo inoltre che Simona Ventura, prossima all’esordio di The Voice of Italy, sarà la ballerina per una notte. Anche lei come Mara Venier prima di lei, ballerà accanto ad uno dei maestri dello show e promette grande divertimento. Quello che invece sta facendo molto parlare è l’assenza di Suor Cristina in puntata. Molti non sono ancora convinti della sua partecipazione nel programma, proprio per il ruolo che ricopre.

Ballando, Suor Cristina perché non ci sarà in puntata sabato?

Suor Cristina non ci sarà nella prossima puntata di Ballando con le stelle. La concorrente del programma infatti ha deciso di ritirarsi in convento per l’arrivo della Pasqua e ci rimarrà fino a Pasquetta. Una decisione che risponde perfettamente alle sue mansioni, nonostante le sue esperienze in tv, in primis quella a The Voice che l’ha fatta conoscere al pubblico italiano. A svelare la notizia Tv, Sorrisi e Canzoni, ieri. Non cessano però le polemiche che la vedono protagonista. Anche Giovanni Ciacci ne ha parlato a Tv Talk.

Ballando, ospite della puntata: Simona Ventura

Ballerina per una notte, Simona Ventura. Dopo aver fatto il giro dei programmi Rai (è stata già ospite a Storie Italiane e La Prova del Cuoco), SuperSimo arriva anche a Ballando con le stelle. Una super puntata quella di sabato in cui non mancheranno di certo polemiche e battibecchi tra concorrenti e giudici. Si parlerà senza dubbio anche della decisione di Suor Cristina, la cui performance sarà comunque commentata e votata, perché registrata negli scorsi giorni.