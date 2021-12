Ballando con le Stelle, Carolyn Smith: la rivelazione su Michele Morrone

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna Carolyn Smith ha fatto una confessione importante su Michele Morrone. L’attore di origini pugliesi è stato protagonista dello show di Milly Carlucci nel 2016 e in quell’edizione, che sfortunatamente non è riuscito a vincere, ha lasciato il segno.

In questi anni è emerso qualche vero talento a Ballando con le Stelle? Alla domanda del giornalista la giurata del programma di Rai Uno non ha avuto dubbi:

“Michele Morrone. Un talento assoluto per la danza. Avrebbe potuto fare il ballerino professionista”

Le performance dell’interprete di 365 giorni di Netflix sono rimaste memorabili per Carolyn Smith, che ancora oggi continua ad elogiare l’ex concorrente. Non a caso Michele Morrone ha poi usato il suo talento nel film che l’ha reso famoso in tutto il mondo: indimenticabile la scena del tango in maschera con Laura.

L’esperienza di Michele Morrone

Michele Morrone ha partecipato a Ballando con le Stelle 2016. La trasmissione ha portato grande fortuna al giovane che grazie a Milly Carlucci è riuscito a raggiungere una certa popolarità in Italia. Prima di prendere parte allo show, infatti, Morrone aveva recitato solo in alcune fiction.

Dopo l’esperienza in prima serata la sua carriera ha spiccato il volo: è stato protagonista della fiction Rai Sirene accanto a Luca Argentero e ha lavorato ne Il Processo e ne I Medici. La grande occasione è però arrivata con il film 365 giorni: nei panni del mafioso Massimo Torricelli ha conquistato fan in tutto il mondo.

A Ballando con le Stelle Michele Morrone è stato affiancato dalla ballerina Ekaterina Vaganova. Nonostante il grande talento non è riuscito a vincere e si è dovuto accontentare del secondo posto. A trionfare in quell’edizione, l’undicesima, è stato l’attore spagnolo – ex de Il Segreto e Una Vita – Iago Garcia.

Oltre ad avere talento per la danza Michele Morrone è pure un bravo cantante. Nel 2020 ha pubblicato l’album Dark Room e alcune sue canzoni – come Hard for me – sono state inserite nella colonna sonora di 365 giorni, diventato un vero e proprio cult su Netflix e il cui sequel è in arrivo nel 2022.