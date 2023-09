Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan concorrente: è ufficiale

Un nuovo concorrente è stato annunciato, nella giornata di venerdì 8 settembre, a Ballando con le Stelle. Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, un nuovo nome è stato comunicato tramite profili social del programma prime time condotto da Milly Carlucci. Si tratta di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi. Nel video dell’annuncio, si mostra quest’ultima andare a cavallo. A seguire la descrizione:

“È Carlotta Mantovan la quinta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!“.

Recenti rumor avevano già accostato il nome di Carlotta Mantovan al programma, con voci che avevano parlato di una Milly Carlucci intenzionata a convincere la moglie di Fabrizio Frizzi a mettersi alla prova sulla pista del talent del sabato sera. Ebbene, nonostante i vociferati dubbi della Mantovan sull’accettare o meno, sembra proprio che ci sia riuscita.

Carlotta Mantovan nel cast di Ballando con le Stelle

Nei commenti del post, diversi utenti hanno espresso la propria approvazione per la scelta fatta dal programma. Tra coloro che hanno reagito al video, c’è stata anche la giurata Carolyn Smith (con l’emoji di un applauso) che, con ogni probabilità, siederà dietro il bancone anche nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Ad ottobre, quindi, vedremo Carlotta Mantovan scendere in pista nel programma del sabato sera. Per la moglie di Fabrizio Frizzi non si tratterà di un’esperienza del tutto nuova, avendo partecipato alla prima puntata della scorsa edizione nelle vesti di ballerina per una notte. In quell’occasione, Carlotta aveva ricevuto numerosi commenti positivi e chissà che non possa ripetersi nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, chi altro nel cast? I nomi vociferati

Attualmente sono cinque i concorrenti confermati in vista della prossima edizione di Ballando. Diversi, però, sono i nomi accostati al programma che non hanno ancora trovato ufficialità. C’è in primis quello di Teo Mammuccari (recentemente sostituito da Luciana Littizzetto a Tu si que vales), passando per Antonio Caprarica e Bobby Solo, fino ad arrivare al noto chef Bruno Barbieri.

A chiudere la lista di nomi vociferati ma non confermati ci sarebbero la conduttrice televisiva Paola Perego e la cantante Francesca Alotta. È probabile, ad ogni modo, che nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori nomi sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle: non resta che attendere.