Ballando con le Stelle, brutto incidente per Marco De Angelis: come sta

Marco De Angelis, ballerino e coreografo professionista nonché volto noto al pubblico di Ballando con le Stelle (allo show di Rai Uno di Milly Carlucci ha preso parte tra i danzatori nella penultima edizione, mentre nell’ultima è stato ospitato nella veste di ballerino vip), nelle scorse ore è stato vittima di un brutto incidente. Il 27 romano, mentre stava effettuando delle prove per uno spettacolo, è caduto su delle scale, sbattendo violentemente le costole. Subito soccorso, è stato messo su una sedia a rotelle e poi si è diretto in ospedale dove si è sottoposto a controlli e ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.

Dopo aver fatto tutte le visite del caso, De Angelis ha tirato un sospiro di sollievo. Sui suoi canali social ha dichiarato di aver temuto di essersi fratturato le costole, in quanto il colore scuro dell’ematoma e le difficoltà respiratorie riscontrate dopo l’incidente hanno fatto credere ciò. Invece, i medici lo hanno rassicurato, affermando che non ha alcunché di rotto. La botta è comunque stata forte e violenta, e costringerà il ballerino a qualche settimana di riposo forzato.

“Durante le prove sono caduto sbattendo le costole sulle scale. Appena successo pensavamo si trattasse di una frattura dato il colore scuro dell’ematoma e la difficoltà a respirare. Ma fortunatamente dopo vari controlli è risultato niente di rotto. Qualche settimana e starò meglio di prima Grazie per i messaggi ragazzi”. Così Marco De Angelis in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ballando con le Stelle: Marco De Angelis e la storia d’amore con Lucrezia Lando

Marco ha vissuto una love story con Lucrezia Lando, sua collega di danza e di Ballando con le Stelle. La relazione è giunta al capolinea dopo la conclusione della penultima edizione del talent show di Rai Uno. La danzatrice, all’epoca, rilasciando un’intervista al magazine DiPiù, spiegava che la rottura era giunta per il semplice fatto che non c’era più passione nella coppia.

“In questo momento per me esiste solo la danza – confidava la Lando al settimanale Di Più – Sento il bisogno di concentrarmi su di me, pensare ai miei progetti e sfruttare tutte le occasioni. In una coppia può capitare di vivere un momento di difficoltà, di fragilità e di riflessione”.

Dopo la rottura, i rapporti tra Lucrezia e De Angelis sarebbero distesi. La ballerina, infatti, sempre al magazine Di Più, confidava di augurare il meglio all’ex fidanzato, aggiungendo che anche lui la pensava come lei circa la scelta di troncare la storia.