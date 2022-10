Ballando con le Stelle, brutte notizie: Costamagna si è infortunata

C’è già un infortunio a Ballando con le Stelle 2022. Il talent show di Milly Carlucci, dopo solo una puntata, riporta già una notizia non positiva. Luisella Costamagna si è infortunata, secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio. Pare che ci sia stato un piccolo incidente per l’ex conduttrice di Agorà in questi giorni e, pertanto, la sua esibizione di sabato 15 ottobre sarebbe a rischio. Sembra proprio che questo infortunio sia abbastanza serio, almeno secondo le poche informazioni che sono trapelate.

Luisella Costamagna si è infortunata a Ballando con le Stelle durante le prove in vista della seconda puntata. Cosa accadrà ora alla concorrente di questa diciassettesima edizione? La giornalista lavora in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca. Insieme, nel corso del primo appuntamento, si sono esibiti in un tango. Il debutto è stato abbastanza positivo, tanto che hanno ricevuto da parte dei giudici – Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli – commenti per nulla negativi.

E mentre tiene banco la questione legata allo scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, Costamagna rischia di non potersi esibire nel corso della prossima puntata del talent di Rai 1. Pare che la giornalista sia costretta a portare un tutore a causa dell’infortunio che ha subito durante le prove dell’esibizione che dovrebbe portare in scena sabato.

Dopo una sola puntata, dopo i complimenti ricevuti nella prima, il percorso di Luisella potrebbe subire uno stop. Non si sa, al momento, nulla sull’infortunio di Costamagna. La giornalista non ha più aggiornato i suoi profili social. Neanche Pasquale La Rocca ha dato notizie sulle condizioni fisiche della sua compagna d’avventura. Da parte di Milly Carlucci nessun annuncio.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire come sta l’ex conduttrice di Agorà. Come già indicato le protagoniste di questa edizione di Ballando sembrano essere solo due: Zanicchi e Lucarelli. Quanto accaduto sta facendo parlare parecchio in questi giorni. Selvaggia è tornata a punzecchiare Iva nelle scorse ore. Sicuramente nel corso della seconda puntata Milly tenterà il chiarimento.